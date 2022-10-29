Республиканцы в Сенате препятствуют важному положению, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные российские активы для помощи Украине.

В США демократическая партия предлагает финансировать Украину за счет арестованных активов РФ, однако группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступили против.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Это недобросовестно, что республиканцы в Сенате препятствуют важному положению, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные российские активы для помощи Украине и ее усилиям против жестокой войны России. Это положение было принято как часть NDAA Палаты представителей и не должно подвергаться нападениям со стороны правых или быть исключенным из окончательного законопроекта", - возмутился представитель демократов, который принимал участие в процессе.

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Согласно задумке демократов, предлагается, чтобы Законом о разрешении на национальную оборону, Министерству юстиции разрешалось передавать яхты и другие активы на миллионы долларов от российских олигархов.

По данным источников, республиканцы выступили против положения в отчете конференции Закона о национальной обороне (NDAA), поскольку это положение якобы не было полностью проверено соответствующими комитетами.

Демократы считают, что изъятие этого положения из пакета стоимостью почти 840 миллиардов долларов подрывает способность администрации Байдена оказывать помощь экономике Украины.

Помощь Украине

Как ранее сообщал УНИАН, среди союзников США в Европе нарастает обеспокоенность тем, что единый фронт стран Запада в ответ на вторжение России в Украину может развалиться, если представители Республиканской партии после победы на промежуточных выборах в США в ноябре захотят пойти на уступки российскому президенту Владимиру Путину.

Несмотря на это 23 октября лидер оппозиционной Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл призвал правящую Демократическую партию быстрее оказывать помощь Украине, а также включить в пакет помощи больше ПВО, оружие дальнего действия, гуманитарную и экономическую помощь перед зимой.

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