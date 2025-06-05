Анонс ожидается в ближайшие недели. Стоимость новинки в Европе составит 40-50 евро.

В интернете появились рендеры будущего фитнес-трекера от Xiaomi – Smart Band 10. Визуальный апгрейд в юбилейном поколении будет небольшим, но кое-что изменится, пишет Gizmochina.

"Десятка" тоже будет сделана в форм-факторе капсулы, но получит увеличенный на 0,1 дюйма дисплей – 1,72" против 1,62 дюймов у Band 9. Тип матрицы – AMOLED. Разрешение дисплея и плотность пикселей увеличатся до 212 x 520 и 326 ppi.

Рамки в Smart Band 10 уменьшаться примерно на 30%, став симметричными. В прошлогодних Smart Band 9 нижняя рамка была существенно толще, из-за чего дисплей выглядел как с "подбородком".

Видео дня

На качественных рендерах показаны черная, розовая и серая расцветки.

Предварительные характеристики не отличаются от прошлого поколения: браслет получит HyperOS 2, батарейку 233 мАч, чего достаточно для 21 дня автономной работы. Никуда не делись алюминиевый корпус, Bluetooth 5.4 и функции мониторинга здоровья.

Анонс Xiaomi Smart Band 10, как ожидается, состоится в ближайшие недели – предыдущее поколение было представлено в июле 2024-го. Стоимость новинки в Европе составит 40-50 евро.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

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