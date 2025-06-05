Он уверяет, что на сегодня никаких инициатив в парламенте по этому поводу нет.

В украинском парламенте пока нет законопроектов о возможности мобилизации в армию молодых людей, которым исполнилось 18 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заверил, что такой документ "не планируется ни вноситься, ни рассматриваться". При этом он напомнил, что люди в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно пойти в армию, подписав контракт на особых условиях:

"Верховная Рада Украины уже высказались по этому вопросу один раз - мы снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Других инициатив пока не планируется в ВР".

Стефанчук также напомнил, что накануне Верховная Рада приняла важный законопроект, согласно которому военным, которые учатся, должны предоставляться отпуска. Это сделано для того, чтобы они не только защищали страну с оружием в руках, но и имели возможность "подержать в руках зачетки", то есть приехать с фронта и сдать сессию.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 июня, Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект, которым предусмотрена возможность службы в армии после 60 лет.

Такие добровольцы смогут по собственному желанию подписать контракт сроком на один год с правом его продления.

Кроме того, в Украине предложили разрешить бронирование военнообязанных, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, даже при отсутствии у них военного билета или регистрации в военкомате.

Как сообщал УНИАН, соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.

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