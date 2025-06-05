Стратегический ракетоносец Ту-160 заметили в 500 км от Америки - на крайнем востоке России.

После невероятно результативной украинской операции "Паутина" Россия перегнала уцелевшие самолеты как можно дальше от Украины. Один из стратегических ракетоносцев загнали аж на Чукотку - на максимальное расстояние от Украины, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Аналитики обратили внимание на свежие спутниковые снимки военной авиабазы и по совместительству гражданского аэропорта "Анадырь" ("Угольный") на Чукотке. На публично доступном снимке спутника Sentenel от ESA за 4 июня видно, что на военной части аэродрома появился довольно большой самолет. Хотя разрешение снимка оставляет желать лучшего, объект все же удалось идентифицировать как стратегический ракетоносец Ту-160. Его определили по размаху крыла в 55,7 метра и характерной форме фюзеляжа.

Как отмечают аналитики, еще в последние месяцы россияне не использовали эту авиабазу для парковки стратегических ракетоносцев. Даже 2 июня, на следующий день после операции "Паутина", Ту-160 там еще не было.

Видео дня

В Defense Express связывают появление самолета на этой авиабазе непосредственно с украинскими ударами по аэродромам стратегической авиации РФ.

"Авиабаза "Анадырь" находится в 6,6 тысячах километров от Украины и всего 500 от США, но доехать туда станет возможным только где-то ближе к 30-м годам XXIII века", - пишут эксперты.

Они отмечают, что на этой авиабазе самолет защищен от диверсий даже не столько максимальным расстоянием от Украины, сколько отсутствием автомобильных дорог, которые бы соединяли город Анадырь с остальной российской территорией. А значит фура с украинскими дронами туда просто не доедет. Этот город полностью зависит от морского и авиационного обеспечения.

"Практическое использование самолетов даже стратегической авиации со столь отдаленной авиабазы для ударов по Украине - более чем сомнительно. Более того, само применение Ту-160 для дальнобойных ударов по Украине не просто эпизодическое, а редкое явление", - пишут аналитики.

В Defense Express также увидели определенную иронию в том, что российскому самолету сейчас безопаснее находиться в 500 км от США, чем в 1700 км от Украины.

Последствия удара по аэродромам РФ

Как писал УНИАН, в СБУ, которая провела операцию "Паутина", и в Генштабе ВСУ утверждают, что в результате украинской атаки Россия потеряла 41 самолет, преимущественно стратегические ракетоносцы.

Однако в США аналитики считают, что российские потери вдвое меньше - не более 20 самолетов, из которых полностью уничтожены только 10.

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