Украина имеет все юридические и моральные права на ядерное оружие, - Андрей Билецкий

Единственными предохранителями мира для Украины является собственная армия и собственное вооружение, включая баллистическое и ядерное. Об этом в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ" заявил Андрей Билецкий, командир Третьего Армейского Корпуса.

"Вопрос ядерного оружия - обязательный для нашей страны. Мы имеем на это абсолютно все права. Юридические, практические, физические и моральные", - считает Билецкий.

По его мнению, от новой волны российской агрессии защитить Украину может только собственная полумиллионная армия - современная, созданная по новому образцу и на уровне лучших военных подразделений.

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"Все остальное - демилитаризованные зоны, французские контингенты, договоренности Трампа - оно нас ни от чего не спасет. Я не верю в эти меры, я верю исключительно в армию", - заявил комкор.

Он также поддерживает открытие экспорта украинского вооружения - это даст толчок производству оружия, отрасли ВПК и в целом экономике Украины.

Напомним, ранее Билецкий предлагал альтернативу миротворческому контингенту - совместное со странами ЕС финансирование украинской армии, что позволило бы увеличить численность войска до 500 тысяч личного состава.