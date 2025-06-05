Для устойчивости ВСУ на фронте необходимы соответствующие резервы, именно поэтому нужна мобилизация. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины, член Ставки Верховного Главнокомандующего, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью на ютуб-канале Анны Максимчук.
По его словам, мы живем по сценарию Израиля, но там относятся к военным с большим уважением.
"Есть нарративы, они такие знаете небольшие, их немного, но есть. Я считаю, что это работает российское ИПСО. Я уверен, что 90%-100% уважают военных потому, что они понимают: ты выполняешь задачи, работаешь на фабрике, заводе, какой-то фирме и т.д., а люди каждый день находятся под обстрелами. Они каждый день нормально не спят, они нормально не доедают, они просто постоянно в стрессе находятся. И это уже может быть от трех до четырех до пяти месяцев, до шести месяцев, пока не придет его очередь уйти в отпуск", - сказал Пивненко.
Он пояснил, что демобилизация не проводится из-за того, что сейчас нет нужного количества военнослужащих - нет второго комплекта войск. Пивненко отметил:
"Бригады просто недоукомплектованы на 100%, или хотя бы на 85-90%. Есть такие бригады, их немного, но они проводят ротацию у себя в подразделениях. Но это - не панацея. Надо создать резервы для того, чтобы отражать наступления этой летней кампании и тому подобное...".
Генерал пояснил, что можно проводить определенные маневры во время соответствующих ситуаций, но нужно, чтобы были резервы, потому что противник осведомлен и будет пытаться продавливать ВСУ на определенных отрезках фронта.
"Надо, чтобы устойчивость была", - подчеркнул командующий.
По его словам, Национальная гвардия Украины зависит от мобилизации так же, как другие подразделения Сил обороны, а примерно 30% потребностей перекрываются счетом рекрутинга. Также генерал подчеркнул, что необязательно, чтобы люди, которые попадают в пехоту, обязательно погибли или получили ранения.
В то же время он признает, что современная война значительно отличается от Второй мировой войны. В частности, из-за дронов, которые способны проникнуть куда угодно. Он привел пример, как на одном из направлений во время эвакуации раненых подразделения "Омега" за 5 минут прилетели 14 дронов.
Генерал подчеркнул, что бойцы должны быть максимально внимательными, внимательно наблюдать за обстановкой и т.д., и тогда шансы получить ранения значительно снижаются.
Мобилизация в Украине
Как писал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сегодня на брифинге сообщил, что в парламенте сейчас отсутствуют законопроекты о возможности мобилизации молодых людей, которым исполнилось 18 лет. По его словам, такой документ пока "не планируется ни вноситься, ни рассматриваться" и добавил, что украинцы в возрасте 18-24 лет могут добровольно идти служить через контракт, который предусматривает особые условия.