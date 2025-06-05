По словам генерала, демобилизация не проводится из-за того, что нет нужного количества военнослужащих.

Для устойчивости ВСУ на фронте необходимы соответствующие резервы, именно поэтому нужна мобилизация. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины, член Ставки Верховного Главнокомандующего, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью на ютуб-канале Анны Максимчук.

По его словам, мы живем по сценарию Израиля, но там относятся к военным с большим уважением.

"Есть нарративы, они такие знаете небольшие, их немного, но есть. Я считаю, что это работает российское ИПСО. Я уверен, что 90%-100% уважают военных потому, что они понимают: ты выполняешь задачи, работаешь на фабрике, заводе, какой-то фирме и т.д., а люди каждый день находятся под обстрелами. Они каждый день нормально не спят, они нормально не доедают, они просто постоянно в стрессе находятся. И это уже может быть от трех до четырех до пяти месяцев, до шести месяцев, пока не придет его очередь уйти в отпуск", - сказал Пивненко.

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Он пояснил, что демобилизация не проводится из-за того, что сейчас нет нужного количества военнослужащих - нет второго комплекта войск. Пивненко отметил:

"Бригады просто недоукомплектованы на 100%, или хотя бы на 85-90%. Есть такие бригады, их немного, но они проводят ротацию у себя в подразделениях. Но это - не панацея. Надо создать резервы для того, чтобы отражать наступления этой летней кампании и тому подобное...".

Генерал пояснил, что можно проводить определенные маневры во время соответствующих ситуаций, но нужно, чтобы были резервы, потому что противник осведомлен и будет пытаться продавливать ВСУ на определенных отрезках фронта.

"Надо, чтобы устойчивость была", - подчеркнул командующий.

По его словам, Национальная гвардия Украины зависит от мобилизации так же, как другие подразделения Сил обороны, а примерно 30% потребностей перекрываются счетом рекрутинга. Также генерал подчеркнул, что необязательно, чтобы люди, которые попадают в пехоту, обязательно погибли или получили ранения.

В то же время он признает, что современная война значительно отличается от Второй мировой войны. В частности, из-за дронов, которые способны проникнуть куда угодно. Он привел пример, как на одном из направлений во время эвакуации раненых подразделения "Омега" за 5 минут прилетели 14 дронов.

Генерал подчеркнул, что бойцы должны быть максимально внимательными, внимательно наблюдать за обстановкой и т.д., и тогда шансы получить ранения значительно снижаются.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сегодня на брифинге сообщил, что в парламенте сейчас отсутствуют законопроекты о возможности мобилизации молодых людей, которым исполнилось 18 лет. По его словам, такой документ пока "не планируется ни вноситься, ни рассматриваться" и добавил, что украинцы в возрасте 18-24 лет могут добровольно идти служить через контракт, который предусматривает особые условия.

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