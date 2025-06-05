По предварительным подсчетам РФ могла окончательно потерять 20-25% стратегической авиации.

Точное количество самолетов, которые Россия безвозвратно потеряла в результате спецоперации "Паутина" будет известно через несколько месяцев, после того, как Кремль примет решение о том, есть ли смысл некоторые из них восстанавливать.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Около 15% бортов уничтожено, еще 15% повреждено. Посмотрим, как они будут это решать. Но вряд ли хотя бы один инженер подпишет полетный лист самолета, который был поврежден БПЛА и которому 50 лет. Поэтому я думаю, что после подтверждения можно говорить, что по меньшей мере 20-25% своей стратегической авиации они потеряли. Той, которую производить они больше не могут", - сказал Свитан.

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Он также отреагировал на заявления российской стороны о том, что во время атаки Украины были якобы повреждены только самолеты-доноры, которые Москва не использовала в боевых действиях.

"Все борта, которые горели - были с топливом. А если были с топливом, то это означает, что они были на боевом дежурстве. В основном все рабочие борта стоят с заправленными баками. Это одно из требований инженерии, чтобы не собирался конденсат в пустых баках. Если самолет был заправлен и горел, это означает, что он мог выполнять боевую задачу", - пояснил Свитан.

Операция "Паутина": важные новости

Накануне журналисты Reuters отметили, что РФ могла потерять меньшее количество бортов во время операции "Паутина", чем сообщалось изначально. Отмечается, что реальная цифра может быть вдвое меньше, чем официальная.

Между тем The Hill отмечает, что операция "Паутина" стала "тревожным звонком" для американских авиабаз. Поскольку она показала, насколько огромный вред может нанести дешевое, легкодоступное оружие в правильных руках.

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