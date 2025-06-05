Главной темой могли стать пошлины.

В четверг, 5 июня, лидер Китая Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Америки провели телефонный разговор.

Как пишет китайское правительственное агентство новостей Xinhua, диалог состоялся по просьбе американского президента. Деталей разговора еще не обнародовали, однако Axios напоминает, что он происходит на фоне роста напряженности в торговой войне между странами.

Недавно Вашингтон и Пекин обменялись взаимными обвинениями в нарушении условий торгового перемирия, которое предусматривало снижение пошлин и проведение переговоров с целью достижения более широкого торгового соглашения.

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Еще весной президент США заявил, что Си обсуждал с ним тарифы, однако Пекин это отрицал. Китайские чиновники считали, что лидер КНР не хочет говорить с Трампом, пока тот не сменит риторику на менее агрессивную:

"Трамп неоднократно предлагал поговорить с Си напрямую, чтобы решить торговый спор, а в последние дни высокопоставленные чиновники США дали понять, что ему не терпится поговорить с Си по телефону".

Также издание предполагает, что одной из тем разговора могли стать редкоземельные минералы - Китай удерживает экспорт, вызывая ярость у Белого дома.

Торговая война между США и Китаем

Напомним, ранее Дональд Трамп ввел 145% тариф на весь китайский импорт. Китай ответил на это повышением пошлин на американские товары с 84% до 125%.

12 мая Вашингтон и Пекин договорились о временном снижении тарифов на 90 дней: США снизили пошлины со 145% до 30%, а Китай - со 125% до 10%.

Уже вскоре американский президент обвинил китайскую сторону в полном нарушении "тарифного перемирия".

В ответ Пекин сказал, что Америки "серьезно подорвала" торговое соглашение, введя новые правила контроля за экспортом ИИ-чипов и отменив визы для их студентов.

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