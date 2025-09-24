Золото и серебро были среди наиболее успешных сырьевых товаров в этом году.

Золото сегодня торговалось чуть ниже рекордного уровня после трех дней роста. Инвесторы оценивают комментарии руководителей Федеральной резервной системы США, а также геополитическую напряженность вокруг России.

Издание Bloomberg пишет, что цена на золото держится на уровне около 3761 доллара за унцию (около 31 грамма), что примерно на 30 долларов ниже последнего пика. Таким образом, 1 грамм драгоценного металла стоит 121,32 доллара.

23 сентября глава ФРС США Джереми Пауэлл заявил, что перспективы рынка труда и инфляции сопряжены с рисками, и не дал никаких намеков на то, что он может поддержать снижение процентной ставки в октябре. Тем не менее, Мишель Боуман предупредила, что в ближайшие месяцы банку, возможно, придется смягчить политику в связи с ослаблением рынка труда.

Золото и серебро были среди наиболее успешных сырьевых товаров в этом году благодаря сочетанию ряда благоприятных факторов, включая снижение ставок ФРС на прошлой неделе, а также устойчивый спрос со стороны центробанков. Кроме того, золото получило поддержку со стороны высокого спроса на биржевые фонды, приток средств в которые 19 сентября достиг трехлетнего максимума.

На геополитическом фронте президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство, одновременно выразив более оптимистичные ожидания относительно перспективы Украины в войне с Россией.

Спотовое золото оставалось стабильным на уровне 3760,70 долларов за унцию в 8:16 утра в Сингапуре. Серебро оставалось стабильным после того, как 23 сентября превысило 44 доллара за унцию, в то время как платина практически не изменилась, а палладий немного подешевел.

Цены на золото - последние новости

Цены на золото 23 сентября достигли нового рекорда - 3759,02 доллара за тройскую унцию. Инвесторы ожидали сообщений о дальнейшем снижении процентных ставок Федеральной резервной системой США и ослабления доллара.

Стоит отметить, что эксперты банка Goldman Sachs Group Inc. ранее заявили, что цены на золото могут подняться почти до 5000 долларов за унцию.

