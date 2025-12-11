Криптовалбюта опустилась ниже 90 000 долларов.

Биткойн подешевел, хотя другие рисковые активы выросли в цене. На криптовалюту повлияло решение Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки, а также оптимизм в отношении экономики страны.

Издание Bloomberg пишет, что в четверг, 11 декабря, биткойн упал на 3,2% и ненадолго опустилась ниже отметки в 90 000 долларов. Биткойн ослаблен после нескольких недель распродаж, начавшихся в начале октября.

"Следующим значимым уровнем для биткоина является 88 500 долларов, при этом 85 000 долларов выступают "критической чертой", - отметил руководитель отдела торговли деривативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в FalconX Шон Макналти.

Видео дня

Трейдеры сталкиваются с неоднозначной картиной технических индикаторов, которые касаются дальнейшего направления рынка.

Хотя биткойн в последние недели восстановился с "капитуляционного минимума" в 80 537 долларов, аналитик IG Australia Тони Сикамор сказал, что токен подвержен риску нового падения ниже указанного уровня.

Стоит отметить, что в Украине по состоянию на 9:35 11 декабря биткоин стоит 3 796 763,84 гривни.

Курс биткоина - главные новости

6 октября самая популярная криптовалюта биткоин достигла рекордного уровня в более 126 000 долларов. Впрочем, уже 10 октября рынок криптовалют пережил один из самых масштабных обвалов из-за заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 100% на товары из Китая и усиление контроля за экспортом программного обеспечения.

В ноябре биткоин потерял около 23% своей стоимости, что стало самым большим месячным падением с июня 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: