Эксперт объяснил, что происходит на валютном рынке

По словам эксперта, тактика НБУ по сглаживаю колебаний на валютном рынке посредством продажи валюты является правильной.

Тактика Национального банка Украины по сглаживаю чрезмерных колебаний на валютном рынке посредством продажи валюты из резервов является правильной, считает аналитик инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров.

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«В прошлом году НБУ пополнил резервы на 7,9 млрд долл., сдерживая курс. Сейчас происходит обратный процесс. Это практика почти всех центральных банков - так сглаживается амплитуда колебаний», - сказал эксперт.

По его словам, без интервенций НБУ девальвация гривни была бы более глубокой и стремительной, а потери бизнеса и граждан из-за такой девальвации - более существенными.

Федоров считает, что стабилизации валютного рынка и финансирования бюджета будет способствовать использование оставшейся у «Нафтогаза» валюты от выигрыша в арбитраже у российского «Газпрома» для покупки украинских облигаций внутреннего государственного займа.

«Дивиденды - история долгая, а ОВГЗ можно хоть завтра купить, и проценты потом вернутся», - пояснил эксперт.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины на четверг, 19 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 грн/долл., к евро - на уровне 29,79 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к полудню составили 27,80/27,85 грн/долл., к евро – 30,15/30,18 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро 19 марта остается на вчерашнем уровне 28,50 грн за доллар, стоимость евро просела до 30,90 грн.

12 марта в НБУ заявили, что регулятор рассчитывает пополнить резервы за счет полученных «Нафтогазом Украины» валютных средств по решению Стокгольмского арбитража, большая часть из которых еще не продана.