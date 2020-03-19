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Валютный рынок немного успокоился: падение гривни остановилось

10:57, 19 марта 2020
Финансы
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Стоимость евро просела до 30,90 грн / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению со вчерашним показателем в 31,50 грн просела до 30,90 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,20 гривень за доллар, евро – 29,30 гривень за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины закупил валютную наличность в евро и планирует провести аукцион по ее продаже, а также работает с контрагентами из США, чтобы доставить большую партию наличности в долларах.

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