Валютный рынок немного успокоился: падение гривни остановилось

Стоимость доллара в столичных обменниках остается на уровне 28,50 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 19 марта, остается на вчерашнем уровне 28,50 гривень за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению со вчерашним показателем в 31,50 грн просела до 30,90 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,20 гривень за доллар, евро – 29,30 гривень за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины закупил валютную наличность в евро и планирует провести аукцион по ее продаже, а также работает с контрагентами из США, чтобы доставить большую партию наличности в долларах.