Коронавирус ударил по гривне: что будет и как жить дальше

Ольга Гордиенко

Гривню снова залихорадило. На этот раз национальная валюта Украины за короткую четырехдневную неделю подешевела к доллару на пять процентов – до уровня 26,09 гривень за доллар по официальному курсу. Стоимость доллара на межбанковском валютном рынке к открытию торгов в понедельник, 16 марта, составила 26,35 гривень, а в обменных пунктах столицы – 26,90 гривень. По сути, за считанные дни национальная валюта на треть нивелировала прошлогоднее укрепление, откатившись до уровня июля прошлого года.

Глобально причиной такого поведения гривни стал надвигающийся мировой кризис из-за разразившейся в мире пандемии коронавируса, за три месяца подкосившей здоровье ста пятидесяти тысяч человек в более чем ста странах мира и унесшей жизни свыше пяти тысяч человек. Спусковым механизмом для стремительного падения котировок на рынках валют и долгов развивающихся стран, к которым относится и Украина, стал резкий обвал стоимости нефти, потянувший за собой вниз цены на другие сырьевые товары.

Примечательно, что нерезиденты-покупатели украинских долговых бумаг, которых сразу заподозрили в нарушении спокойствия на национальном валютном рынке, на этот раз ни при чем. Иностранцы выкупили украинские ОВГЗ в эквиваленте четырех миллиардов долларов в прошлом и еще на триста миллионов – в январе-феврале текущего года. С середины февраля они приостановили выкуп бумаг, а в марте вывели из Украины порядка 150 миллионов долларов, полученных от погашения облигаций. Но до масштабной продажи дело пока не дошло.

Иностранцы выкупили украинские ОВГЗ в эквиваленте четырех миллиардов долларов в прошлом и еще на триста миллионов – в январе-феврале текущего года.

По информации Национального банка, повышенный спрос на валюту в последние дни формируют украинские компании и граждане. Они поддались паническим настроениям и скупают валюту в ожидании кризиса, который обычно в нашей стране сопровождается стремительной девальвацией гривни. Украинцы хорошо помнят, как национальная валюта обесценилась почти в два раза до 8 гривень за доллар в 2009 и освоила исторический минимум на уровне 30 гривень за доллар в 2015 году. И как Нацбанк вводил жесткие ограничения на валютном рынке, часть из которых действуют до сих пор.

За годы независимости украинцы так и не научились в полной мере доверять своей валюте и с опаской относятся к заявлениям властей, что экономическая политика государства в корне изменилась.

Яркой иллюстрацией новой политики является то, что за эти тревожные для валютного рынка дни Нацбанк для поддержки гривни потратил почти миллиард долларов из резервов и заявил о готовности продолжать сглаживать чрезмерные курсовые колебания посредством продажи валюты, а не водить какие-либо ограничения.

Так совпало, что на прошлой неделе проходило плановое заседание правления НБУ по монетарным вопросам, по итогам которого регулятор, вопреки ожиданиям рынка, не повысил и даже не сохранил на прежнем уровне, а снизил ключевую ставку, чтобы стимулировать кредитование и экономический рост в период надвигающегося кризиса. Стоит отметить, что Нацбанк оказался в тренде - центральные банки таких развитых стран, как США и Великобритания, также снизили ключевые ставки, чтобы поддержать экономики своих стран дешевыми деньгами в сложный период.

Насколько правильной была политика НБУ, спалившего за неделю миллиард долларов из резервов, покажет ближайшая неделя. Нисходящая динамика объемов интервенций в поддержку гривни изо дня в день говорит о действенности этого метода – рынок понемногу успокаивается. К тому же, у Нацбанка есть один козырь – в ближайшее время он планирует пополнить резервы на два с половиной миллиарда долларов за счет выкупа у «Нафтогаза» оставшейся валюты, полученной от российского «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража и подлежащей распределению после утверждения годового отчета компании.

Даже такие солидные организации, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, признают риск замедления мирового экономического роста из-за пандемии коронавируса

Нестандартное решение принял украинский Минфин, который отменил еженедельный ОВГЗ-аукцион, чтобы дать рынку успокоиться и обострить интерес к украинским долгам, ставки по которым после снижения к прошлогодним показателям почти вдвое все равно остаются привлекательными на фоне других европейских стран. Сможет ли он вернуть интерес инвесторов к украинским ОВГЗ, проявив стойкий характер и не взвинчивая ставки, – покажет традиционный аукцион на этой неделе.

Но надо учитываться, что в этом вопросе не все зависит от Минфина, так как иностранцы в принципе могут воздерживаться от инвестирования в долги развивающихся стран весь период острой фазы углубляющегося кризиса.

Могло ли быть в нашей стране по-другому? Судя по динамике валют других стран – нет. За злополучную неделю российский рубль, к примеру, обесценился к доллару на семь процентов, а турецкая лира – почти на четыре процента, как и польский злотый. Есть некоторые сомнения, нужно ли было спускать такой объем валюты из резервов: проданный за неделю миллиард – это вдвое больше объема продажи за весь прошлый год. Но очевидно, что без участия НБУ на валютном рынке девальвация была бы более стремительной, паника – более серьезной, а угроза утраты контроля над ситуацией без жестких ограничений на рынке – вполне реальной.

Что будет дальше – вопрос довольно сложный. Даже такие солидные организации, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, признают риск замедления мирового экономического роста из-за пандемии коронавируса, но воздерживаются от конкретных прогнозов относительно масштабов этого замедления. Поскольку никто не знает, сколько еще продлится эта пандемия, сколько стран она зацепит и сколько жизней унесет.

Пока прогнозы украинских экспертов вполне обнадеживают, так как они предусматривают девальвацию в худшем случае до уровня в 27 гривень за доллар - до предусмотренного в государственном бюджете Украины на текущий год ориентира.

Надвигающийся мировой экономический кризис затронет не только Украину, а и все страны мира. И к этому кризису наша страна подошла совсем в другом состоянии, чем это было в 2008 и в 2013 году – без искусственно зафиксированного и оторванного от реальности курса, без мыльных пузырей на финансовом рынке, с профицитом платежного баланса и валютными резервами на уровне семилетнего максимума.

В то же время, ведущие экономисты Украины призывают власти страны не расслабляться, поскольку в текущем году нам необходимо вернуть внешним кредиторам порядка семи миллиардов долларов и почти столько же – по внутренним долгам. Ключевым фактором равновесия и по совместительству маркером для инвесторов будет заключение новой программы с Международным валютным фондом. Последняя программа сотрудничества с Фондом де-юре завершилась в конце февраля текущего года, а де-факто – траншем в декабре 2018 года. Пока отношения с МВФ ограничиваются взаимными реверансами и уверениями в вечной преданности.

Старт новой программы с МВФ станет достаточно сильным сигналом для инвесторов, что с Украиной по-прежнему можно иметь дело. И следом за новой программой можно будет получить средства от других международных партнеров, включая Евросоюз и Всемирный банк. А деньги нашей стране сейчас очень нужны, так как украинская система здравоохранения для борьбы с эпидемией потребует значительных вливаний, а попавший на карантин украинский бизнес в этом году, очевидно, заплатит меньше налогов.

А деньги нашей стране сейчас очень нужны, так как украинская система здравоохранения для борьбы с эпидемией потребует значительных вливаний

Что в сложившейся ситуации делать украинцам – вопрос сложный. Граждане могут продолжать штурмовать обменники, скупая валюту на всю зарплату, или супермаркеты, пополняя стратегические запасы гречки и туалетной бумаги. Это еще больше подогреет девальвацию и инфляцию. А можно найти компромисс с работодателем, чтобы карантин и надвигающаяся эпидемия завершились с наименьшими потерями для рабочих процессов.

Бизнес может и дальше скупать доллары по 26, чтобы потом продавать по 24 и кивать на «нерадивый» Нацбанк. А может наконец освоить инструменты хеджирования и вместо требований к государству покрыть убытки, которые еще не получены, предложить свою посильную помощь в преодолении надвигающейся угрозы.

Государство, в свою очередь, может и дальше рассказывать бизнесу и гражданам, что они должны, а может предложить хотя бы посильную компенсацию за сложившиеся неудобства в форме, например, ослабления регуляции и сокращения количества проверок.

Очередной кризис может вновь отбросить нашу страну на много лет назад, а может стать хорошим пинком под зад, помогающим раскрыть новый потенциал. Решать нам.

Ольга Гордиенко

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