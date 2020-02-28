Рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое

Объем выпущенных электронных денег вырос почти в 2,5 раза, а объем операций с электронными деньгами - более чем в 2,3 раза.

Объем выпущенных электронных денег в Украине за 2019 год вырос почти в 2,5 раза - до 203 млн грн.

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Как говорится в инфографике Национального банка Украины, опубликованной в соцсети Facebook, объем операций с электронными деньгами за этот период вырос более чем в 2,3 раза - до 16,7 млрд грн.

По оценкам НБУ, это связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту.

В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно – на 18% - до 74 млн штук.

В НБУ напомнили, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве, которое не пополняется, составляет 4 тыс. грн, на пополняемом – 14 тыс. грн, а сумма расчетов по такому устройству не может превышать 62 тыс. грн в год.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжает изучать возможность выпуска цифровой гривни и готов будет вернуться к этому вопросу после технологической готовности и уверенности в отсутствии угроз для ценовой и финансовой стабильности.