Нацбанк изучает возможность выпуска цифровой гривни

Регулятор готов вернуться к вопросу выпуска е-гривни после технологической готовности и уверенности в отсутствии угроз для финстабильности, заявил глава НБУ.

Национальный банк Украины продолжает изучать возможность выпуска цифровой гривни и готов будет вернуться к этому вопросу после технологической готовности и уверенности в отсутствии угроз для ценовой и финансовой стабильности.

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Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе международной конференции «Цифровые валюты центральных банков: новые возможности для платежей».

«Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривни. Готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны реализовать это с технологической точки зрения, но что это не станет препятствием для реализации нашего основного мандата – обеспечения ценовой и финансовой стабильности», - сказал Смолий.

По его словам, 80% центробанков в мире работают над цифровыми валютами, поскольку это позволяет укрепить доверие к национальной валюте и сократить объем наличности в обороте.

Глава НБУ отметил, что для граждан цифровая валюта представляет собой аналог счета непосредственно в центральном банке, а не коммерческих банках.

В то же время, он допустил риски для финансовой стабильности, включая возможность перетекания денег из банков в цифровые валюты в период кризиса.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

В рамках тестирования были выпущены в оборот электронные гривни в эквиваленте 50 тыс. грн, в настоящее время уже погашенные, для тестирования операций между электронными кошельками.