Bloomberg: Для экономики Украины даже хорошие новости могут быть плохими

Чем быстрее растет украинская экономика, тем больше Киеву придется заплатить своим кредиторам по старым долгам.

Президент Украины Владимир Зеленский борется против российских сил на востоке. Он пытается выпутаться из драмы импичмента Дональда Трампа. Даже то, что должно быть хорошими новостями, а именно процветание украинской экономики, содержит подвох: чем сильнее украинский экономический рост, тем большую дыру в финансах может пробить размытый финансовый дериватив.

Об этом пишет Bloomberg, объясняя, что источник проблемы кроется в финансовом инструменте, который Украина применила, спасаясь от дефолта. В качестве компенсации для кредиторов, которые согласились списать часть долга страны, правительство дало им так называемые варранты на ВВП, которые обещают им выплаты, привязанные к годовому показателю роста внутреннего валового продукта. Эти варранты похожи на акции. Но вместо того, чтобы владеть частью компании, инвесторы владеют долей в увеличении экономики страны. Чем сильнее экономический рост, тем больше выплаты.

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В свое время это решение казалось хорошей идеей. Но теперь это может стать головной болью для Зеленского. В ходе реструктуризации, которую проводило предыдущее правительство Украины и после которой МВФ открыл программу поддержки, Киев убедил владельцев его бондов списать 3,2 миллиарда долларов долгов в обмен на варранты. Поскольку инструмент предусматривает уплаты в течение следующих нескольких десятилетий, Украина может в итоге отдать больше денег, чем сэкономила благодаря реструктуризации.

И хотя общая сумма невелика по сравнению, например, с государственным долгом США, влияние на Украину может оказаться большим. Правительство не должно проводить выплаты по ценным бумагам, когда рост ВВП ниже 3% в год. Если рост будет на уровне 3-4%, суммы выплат будут небольшими. Крупные уплате начинаются тогда, когда рост переваливает за 4%. К примеру, в год, когда рост ВВП достигнет 6%, Украине придется платить 40 центов за каждый варрант, что в конечном счете ей будет стоить миллиард долларов.

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А это вряд ли можно назвать далекой перспективой. Украина достигала роста на уровне 6% пять раз с начала нового столетия. А ее правительство теперь ставит себе среднесрочную цель достичь показателя в 7%. Опираясь на такие цели, правительство ждет, что в итоге оно заплатит за варрантами 10 миллиардов долларов до 2040 года. Для инвесторов это обещает хорошие выплаты по варрантах, которые сейчас стоят один доллар каждый. Для тех, кто их купит, в год, когда экономика Украины будет расти в темпе 6%, инвестиция превратится в 40%-й доход.

Правительство Зеленского может выдохнуть с облегчением. Потому что соглашение о реструктуризации ограничивает сумму выплат до 2025 года. В следующем году Украина будет обязана впервые провести выплатить за ценными бумагами. И ей понадобится примерно 100 миллионов долларов, чтобы рассчитаться с инвесторами. В правительстве говорят, что ищут способ минимизировать обязательства до первой уплаты. Инвесторы ожидают, что Киев предложит выкупить варранты или обменять их на бонды.

Украинский финансовый скачок удивил многих инвесторов. Гривня потеряла почти половину своей стоимости в ходе экономического кризиса, который начался после российской аннексии Крыма в 2014 году и начала вторжения на Донбассе. Через четыре года после того инвесторы стекаются в Украину. Гривня и украинские иностранные бонды дали им в 2019 году самые высокие выплаты среди всех развивающихся рынков. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Barclays Index. Существует угроза, что все это создаст иллюзию безопасности.

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«Трудно сказать, как хорошо Украина и ее кредиторы понимают такие инструменты», - сказали исследователи Стивен Парк из Университета Коннектикута и Том Сэмплс из Университета Джорджии.

Они добавляют, что вызовом соглашения о варрантах стало то, что оно было заключено как раз тогда, когда доверие к Киеву было в самой низкой точке.

«Можно точно сказать, что Украина здесь теряет много», - сказал Сэмплс. Но, по его словам, это лишь потому, что экспертам известно о выплатах, которые упадут на плечи Киева. В это же время им ничего не известно о том, удалось ли украинскому правительству достичь доброй воли со стороны кредиторов в 2015 году, обещая им долю от роста позднее.