Кабмин поддержал законопроект о борьбе с отмыванием доходов

Принятие законопроекта позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления ЕС второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро в октябре 2019 года.

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направленный на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга и его адаптацию к нормам Евросоюза.

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В пресс-службе Министерства финансов Украины сообщили, что принятие законопроекта позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления Европейским Союзом второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро в октябре 2019 года.

Согласно сообщению, проект закона, в частности, предлагает упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, предлагается увеличить до 400 тысяч гривень со 150 тысяч гривень, а количество признаков таких операций уменьшается до 4 с 17.

Также законопроектом предусмотрено применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях и автоматизация процесса предоставления информации, а также увеличение срока для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.

Кроме того, проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцах компаний, а также делает более справедливыми санкции за нарушение этих требований.

По мнению авторов законопроекта, значение имеет масштабность нарушения, а не размер уставного капитала нарушителя, поэтому максимальный штраф составит 10 миллионов не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а не нынешние 1% суммы зарегистрированного уставного капитала.

Также сообщается, что документом вводится обязательство для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; применять защитные меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-апреле 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к одиннадцати банкам.