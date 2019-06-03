НБУ наказал "ПриватБанк" за финмониторинг

"ПриватБанк" получил письменное предупреждение.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в мае применил меры воздействия к крупнейшему банку Украины "ПриватБанку".

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Как сообщается на сайте НБУ, "ПрибантБанк" получил письменное предупреждение за непредоставление информации по запросу специально уполномоченного органа.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-апреле 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к одиннадцати банкам.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.