Не спешите радоваться крепкой гривне

Национальная валюта Украины продолжает планомерно укрепляться по отношению к доллару и евро, в последние дни июля систематически обновляя трехлетние максимумы. По состоянию на 31 июля официальный курс гривни к доллару, устанавливаемый Национальным банком в соответствии с рыночным курсом, составил 25,0855 гривен за доллар. Итого, с начала июля национальная валюта укрепилась к доллару на четыре процента, а с начала года – на девять. Меж тем, стоимость доллара на межбанковском валютном рынке уже опустилась ниже отметки в 25 гривен, как и в ряде столичных обменников.

Казалось бы - это замечательный повод порадоваться за среднестатистического украинца, привыкшего измерять свое благосостояние пересчетом гривневой зарплаты в более твердую валюту. Но больше денег от этого в кошельках у наших граждан не стало, а ключевые расходы – на коммуналку и продукты питания – не снизились. И импортеры не торопятся снижать стоимость своих товаров пропорционально укреплению гривни. Прекрасно понимая, что сформировавшийся на рынке тренд нельзя считать долгосрочным, так как в его основе лежат неустойчивые временные факторы.

По оценкам участков рынка, одной из ключевых причин нынешней волны укрепления гривни стала продажа валюты нерезидентами под покупку украинских облигаций внутреннего государственного займа. С начала года, без учета пока не отраженного в статистике последнего рекордного размещения гривневых ОВГЗ в конце июля, иностранцы нарастили свои вложения в государственные облигации Украины на 67,7 миллиардов гривен. Даже в пересчете на нынешнюю низкую стоимость доллара по официальному курсу это 2,7 миллиарда долларов. То есть, чуть больше чем за полгода приток «горячего» капитала в долговые бумаги Украины превысил суммарный приток прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны за весь прошлый год.

И как быстро иностранцы заходят в украинские ОВГЗ, также же быстро они могут из них выйти, провоцируя движение курса национальной валюты в обратном направлении – в сторону падения

В чем позитив этого «горячего» капитала? Для покупки гривневых облигаций иностранцы продают эквивалентный объем валюты, тем самым повышая ее предложение на украинском рынке. После этого валюта, как любой товар в избытке, начинает дешеветь. Причем, дешеветь очень быстро, поскольку иностранцы сразу выбрасывают весь объем валюты. И на примере статистики за неполный июль очевидно, что Национальный банк выкупает лишь около трети этого объема, в то время как остальное «переваривает» рынок.

В чем негатив? Повышенный интерес иностранцев к национальному долгу продиктован чрезмерно высокими ставками доходности украинских бумаг, находящимися на одном из самых высоких уровней в мире. Это значит, что в основе интереса иностранцев лежит простое желание быстро заработать, которое может стремительно остыть по мере снижения ставок или появления негативных новостей. К примеру, о проблемах в отношениях Киева с ключевым кредитором Международным валютным фондом, или в случае эскалации Россией военного конфликта на востоке нашей страны.

И как быстро иностранцы заходят в украинские ОВГЗ, также же быстро они могут из них выйти, провоцируя движение курса национальной валюты в обратном направлении – в сторону падения.

В отличие от классических инвесторов, способствующих росту украинской экономики и созданию рабочих мест, покупатели долговых бумаг более мобильны и совершенно не заинтересованы, чтобы экономика росла, снижая их спекулятивные прибыли. И разброс Минфином портфеля ОВГЗ по срокам погашения в случае массового бегства «горячего» капитала вряд ли поможет, так как при желании облигации можно продать на вторичном рынке. Следом за продажей инвесторы будут выкупать валюту в объеме ранее ими проданной с заработанными процентами по, повторимся, одной из самых высоких ставок в мире.

Получаем высокую стоимость обслуживания долгов Украины с растущим валютным риском.

Радоваться крепкой гривне при нынешних условиях не стоит, так как это сомнительный праздник может закончиться очень болезненно

Меж тем, чрезмерное и стремительное укрепление национальной валюты негативно сказывается на финансовом состоянии украинских экспортеров. Украинские аграрии и металлурги, в отличие от покупателей ОВГЗ, являются более стабильным источником поступлений валюты в страну. Но им приходится продавать валютную выручку по заниженной стоимости, так как нужно заплатить налоги и покрыть текущие расходы.

А потом валюту придется снова покупать, чтобы оплатить импорт энергоносителей, подготовку посевной или закупку импортного оборудования. Но каким будет курс на тот момент, большой вопрос. Кроме того, от сверхпланового укрепления гривни страдает украинский бюджет, недополучая плановые объемы платежей, завязанные на показатель курса.

Если подытожить, то радоваться крепкой гривне при нынешних условиях не стоит, так как это сомнительный праздник может закончиться очень болезненно.

По состоянию на начало июля на валютных счетах правительства находились средства в эквиваленте 81 миллиард гривен, или около 3,2 миллиарда долларов по текущему курсу. Это чуть больше объема внешних долговых платежей Украины второго полугодия в размере 2,8 миллиарда долларов. Без учета вложений нерезидентов в ОВГЗ и в условиях неопределенности дальнейшего сотрудничества нашей страны с МВФ и перспектив получения средств для погашения долговых платежей следующего года, также пикового по долговой нагрузке.

Украинцам рано расслабляться, помня о том, где обычно подают бесплатный сыр

Казалось бы, Национальный банк как регулятор финансового рынка напрямую ничего с укрепляющейся гривней сделать не может, так как наша страна живет в условиях гибкого курсообразования. Но если прямое вмешательство в работу валютного рынка не приемлемо, то есть вполне рыночные механизмы. Можно, к примеру, нарастить объемы выкупа валюты, тем самым пополняя резервы и снижая предложение валюты, провоцирующее стремительное укрепление гривни.

Кроме того, эксперты давно подталкивают Нацбанк к более решительному снижению учетной ставки, чтобы финансистам было все-таки выгоднее выдавать кредиты украинскому бизнесу и ускорять рост экономики, а не покупать долговые бумаги, латая бюджетные дыры. И в НБУ, и среди экспертов бытует мнение, что пока снижения аппетита нерезидентов на украинские ОВГЗ не стоит ожидать. То есть, время для экспериментов пока подходящее. А украинцам рано расслабляться, помня о том, где обычно подают бесплатный сыр.