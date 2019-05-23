Rzeczpospolita: Украина стала инвестиционно привлекательнее, чем Россия

Украинская нестабильность кажется инвесторам менее угрожающей, чем санкции, которыми Запад обложил Москву.

Такого низкого уровня прямых иностранных инвестиций в России не было более 20 лет. Российский показатель оказался самым низким среди всех развивающихся стран. Москва теперь привлекает инвесторов меньше, чем погрязшая в преступности Нигерия, пострадавшая от невиданного кризиса Венесуэла или нестабильная Украина.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные глобальной ассоциации банков «Институт международных финансов" (IIF). Эксперты организации оценили объем прямых иностранных инвестиций в 23 развивающихся странах за период с 2015 до 2018 года. Показатель выраженный в процентах от ВВП без учета поступлений от реинвестирования. Как оказалось, больше всего инвестиций получила Бразилия (3,4%) и Колумбия (2,9%). Украина оказалась на третьем месте (2,7%).

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Далее места заняли Чили, Филиппины, Мексика, Малайзия, Турция, Чехия, Индия и Египет. Польшу организация разместила на 12-м месте (1%), хотя страну принято относить к категории развитых экономик. Ниже нее оказались Таиланд, Индонезия, ЮАР, Венесуэла, Аргентина, Китай, Саудовская Аравия и Нигерия. На последнем месте в списке оказалась Россия. Ее объем прямых инвестиций оценили в 0,2% от ВВП.

Слабый интерес инвесторов подтверждают и данные Центробанка России, опубликованные на прошлой неделе. Согласно им, уровень таких поступлений в прошлом году оказался самым низким за более чем два десятилетия и составил лишь 8,8 миллиарда долларов. Общий приток инвестиций в Россию был положительным лишь в 2016 году (+10,2 миллиарда долларов). А в 2014 году, когда российская армия оккупировала украинский Крым, показатель был наиболее отрицательным (-35,1 миллиарда долларов). Ведь инвесторы массово выводили свои деньги из РФ. В прошлом году из страны уехали 23,1 миллиарда долларов.

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«Для России ключевая проблема – это санкции. Их усиливает постоянный негативный элемент – плохой инвестиционный климат, который отталкивает инвесторов, а также низкий потенциал экономического роста», - сказала соавтор отчета IIF Елена Рыбакова.

По ее словам, наплыв внешних инвестиций в Россию в начале 2000 года был связан с желанием получить доступ к большому рынку с растущим потреблением.

«Но из-за спада цен на сырье и более осторожной макроэкономической политики властей рост потребления замедлился. А новых двигателей роста экономики в России пока нет», - пояснила эксперт.