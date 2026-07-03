В Киеве и ряде областей начались экстренные отключения электричества

Жара и смог заставляют повсеместно включать кондиционеры.

В столице, Киевской и ряде других областей по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Также об отмене графиков отключений электроэнергии и введении экстренных отключений сообщает приложение "Киев Цифровой". Первые сообщения появились в 13:53.

"Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, так как необходимо срочно помочь энергосистеме", – говорится в сообщении.

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Киевляне уже фиксируют отключения света по своим адресам. В некоторых случаях, по информации ДТЭК, ориентировочное время возобновления электроснабжения составляет 17:59.

Вероятно, причиной отключений могло стать повышенное потребление электроэнергии из-за активного использования киевлянами средств кондиционирования и очистки воздуха из-за густого смога, накрывшего столицу. По тем же причинам эффективность солнечных электростанций может быть снижена.

Также о применении аварийных отключений электроэнергии в нескольких областях Украины сообщает "Укрэнерго". В качестве причины указан высокий уровень энергопотребления и перегрузка оборудования в условиях жары.

"Графики почасовых отключений пока не действуют. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.

Пользователям рекомендуется следить за сообщениями на официальных страницах оператора системы распределения в соответствующем регионе.

По указанию "Укрэнерго" в Черниговской области введено 10 очередей графиков аварийных отключений, сообщает Черниговоблэнерго.

Аварийные отключения электроэнергии применены также в Харьковской области из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары, сообщает Харьковоблэнерго.

Ситуация с электричеством в Украине – главные новости

29 июня из-за жары в Украине начались аварийные отключения света.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что возвращение графиков отключения электроэнергии связано прежде всего с резким ростом потребления из-за жары на фоне масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах. По его словам, дефицит мощности на этой неделе в вечерние часы может достигать 2 ГВт.

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