Запорожская АЭС уже в тринадцатый раз погрузилась в блекаут

МАГАТЭ продолжает консультации с Украиной и РФ, чтобы обеспечить возможность ремонта линии электропередачи, обеспечивающей внешнее энергоснабжение ЗАЭС.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) утром 14 апреля в тринадцатый раз с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину осталась без внешнего электроснабжения, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Отмечается, что утром отключилась последняя внешняя линия электропередачи, которая питала ЗАЭС. О причинах отключения линии в МАГАТЭ не сообщают.

"Аварийные дизель-генераторы станции немедленно заработали, чтобы обеспечить электроэнергией необходимые функции безопасности", – отмечается в сообщении.

Видео дня

Между тем, МАГАТЭ продолжает консультации с Украиной и Россией по установлению локального перемирия, чтобы обеспечить возможность ремонта еще одной линии электропередачи для восстановления внешнего питания временно оккупированной россиянами АЭС.

"Потеря внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта", – прокомментировал ситуацию на ЗАЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС – последние новости

Запорожская АЭС временно оккупирована РФ с 2022 года. В феврале аналитики Института изучения войны сообщали, что Москва близка к перезапуску ЗАЭС.

Впрочем, уже бывший глава "Энергоатома" Петр Котин убежден, что перезапуск Запорожской АЭС будет опасен для самой России.

По поводу будущего статуса ЗАЭС продолжаются переговоры. По словам президента Владимира Зеленского, США предлагают по 33% дивидендов Украине, РФ и США. Вашингтон, как пояснил президент Украины, выступает в качестве главного менеджера этого совместного предприятия. Однако, по словам Зеленского, Киев предлагает, чтобы 50% произведенной электроэнергии принадлежало Украине, а еще 50% – США.

