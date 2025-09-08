Россия собирается строить на 'Азовстали' военный объект с подключением к ЗАЭС, - Андрющенко

По мнению руководителя Центра изучения оккупации, засекреченные планы инфраструктуры указывают на превращение территории комбината не в мирный объект.

Российская Федерация планирует построить военный объект на металлургическом комбинате "Азовсталь", что во временно оккупированном Мариуполе. Завод подключат к Запорожской АЭС. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он обнародовал фотокопии нескольких страниц проекта планирования территории, который разработан федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры". Исходя из этого, речь идет о реконструкции ВЛ 110 кВ Заря-Ильич с отпайкой на подстанцию Азовсталь №7 и высоковольтной линии 110 кВ Заря-Азовсталь № 8. Заказчик проекта - ООО "Кашпин", в его рамках реконструируют 26,68 км линий, заменят 18 опор и т.д.

"На "Азовстали" построят военный объект, электричество для которого возьмут с Запорожской АЭС? Судя по технической документации - да", - написал Андрющенко.

По его словам, пока Мариуполь выживает без воды, россияне потихоньку подключают разрушенную "Азовсталь" к энергосети. Руководитель центра обращает внимание на тот факт, что речь идет о приказе Минстроя "ДНР" от 6 августа 2025 года.

"А теперь главное: линия внезапно заканчивается на правом берегу Кальмиуса. Перед входом на территорию Азовстали. Все. Дальше - тишина. Все остальные планы инфраструктуры засекретили. Что прямо указывает на план превратить территорию Азовстали совсем не в мирный объект. Тем не менее. Это не просто ЛЭП. Это часть новой энергетической магистрали РФ - от ЗАЭС до Донетчины. Через Волноваху, Тельманово и дальше вглубь на территорию РФ", - отмечает Андрющенко. Он добавляет:

"Собственно то, о чем мы говорим больше года становится реальностью. Под показательное молчание МАГАТЭ и Энергоатома".

Напомним, ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" - металлургический комбинат в Мариуполе на берегу Азовского моря в устье реки Кальмиус. Был монополистом в Украине по выпуску некоторых видов металлопроката. В начале полномасштабного вторжения украинские военные держали оборону на двух металлургических предприятиях города - комбинате им. Ильича и "Азовстали", которое значительно разрушено во время вторжения России в Украину в 2022 году.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Как писал УНИАН, недавно руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко заявил, что РФ технически решили вопрос обеспечения водой Запорожской АЭС и готовит перезапуск всех 6 блоков в режим генерации. В частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 4 сентября посетил ЗАЭС и обсуждал технические вопросы и сроки запуска генерации.

В конце августа во временно оккупированный Мариуполь приехал глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам Андрющенко, для организации незаконного вывоза металла с металлургического комбината им. Руководитель центра обнародовал фото кадыровцев и "документа", подписанного главой ДНР Денисом Пушилиным 26 августа, где говорится о "временном разрешении" вывоза лома черных металлов с оккупированных территорий Крыма, Запорожья, Херсонщины и Донетчины.

