В интернете распространяется информация о том, что на Запорожской атомной электростанции якобы может произойти сценарий Фукусимы из-за длительного отсутствия внешних поставок электричества. Тем не менее на своей странице в Facebook эксперт по энергетике Михаил Шустер заявил, что этого не произойдет.

Он рассказал, что 5 дней назад россияне начали операцию по переключению собственных нужд ЗАЭС на электропитание от РФ. По его словам, эта операция сопровождается "информационным прикрытием".

"До конца 2025, руководство ЗАЭС пообещало Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - УНИАН) начать эксплуатацию согласно норм РФ. Это не значит включение в сеть, но необходимо показать некий успех", - поделился эксперт.

Шустер заверил, что пока ЗАЭС запитана от энергосистемы Украины, ключи для переключений находятся в руках нашей страны. Он добавил, что россияне тянут свою линию электропередач, элементы которой раньше повреждались украинскими средствами.

"Сейчас у нее высокая степень готовности, а для подключения нужно прервать электроснабжение от Украины", - объяснил эксперт.

Шустер напомнил, что ранее россияне заявляли о повреждении фазы С последней живой линии электропередач на расстоянии 2,8 км от ЗАЭС якобы "украинским дроном". По его словам, нужен несложный ремонт, но оккупанты не проводят его и не подпускают украинских специалистов.

Эксперт отметил, что аварийные системы ЗАЭС запитаны от аварийных дизелей уже более 100 часов, а такой режим можно продолжать бесконечно. Он обратил внимание на то, что оккупанты пытаются сеять панику, распространяя дезинформацию.

"Уже пошли слухи, что дизтоплива не хватает и дизеля могут отключиться в любой момент. Работают они на солярке с автозаправки. Расчет на дурака, которому в голову не придет, что мешает залить топливо и отремонтировать линию. Из-за этих дураков зарубежная "общественность" будет давить на Украину, чтобы мы сложили руки и позволили РФ "спасти мир от катастрофы"", - рассказал Шустер.

Эксперт объяснил, что целью врага является попытка выставить Украину виновной в потенциальной катастрофе. Тем не менее он заверил, что сценарий Фукусимы не грозит ЗАЭС.

"Главное для понимания: даже если все 18 аварийных блочных дизелей, 4 общеблочных и мобильные установки выйдут из строя, станции ничего не будет. Остаточные энерговыделения низкие, 500-700 кВт. Если ничего не делать дней 20-30 после отключения последнего дизеля, ничего страшного не произойдет: активные зоны будут охлаждаться за счет испарения воды. Его можно интенсифицировать снятием теплоизоляции, вскрытием лючков парогенераторов и т.п. Это доказано расчетами на моделях, используемых при анализе безопасности АЭС. Результаты расчетов официальны, находятся, в том числе, в распоряжении США", - поделился Шустер.

Авария на АЭС Фукусима-1 - справка УНИАН

Напомним, что 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС Фукусима-1 произошла радиационная авария 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий. Из-за затопления подвальных помещений произошел отказ систем аварийного охлаждения, что привело к расплавлению ядерного топлива в реакторах энергоблоков, накоплению водорода и взрыву гремучей смеси на энергоблоках.

Из-за аварии в окружающую среду попали летучие радиоактивные элементы, включая изотопы йода и цезия. Кроме того, население Японии подверглось дополнительному облучению.

Россия устроила блэкаут на ЗАЭС

Напомним, что 23 сентября Запорожская атомная электростанция прекратила получать электроэнергию из энергосистемы Украины. Это был десятый подобный случай с момента оккупации станции россиянами.

В Минэнерго отметили, что в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. После этого станция перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов, что является нарушением условий нормальной эксплуатации.

