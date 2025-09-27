По словам экспертов, РФ создает кризис, чтобы укрепить свой контроль над станцией.

На Запорожской атомной электростанции возможен сценарий Фукусимы из-за длительного отсутствия внешних поставок электричества. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что внешнее электроснабжение ЗАЭС, которую оккупировала Россия, было отключено более чем на три дня, что является рекордным периодом.

"Аварийные генераторы используются для питания систем охлаждения и безопасности после того, как последняя линия электропередачи к станции была отключена с российской стороны в 16:56 во вторник, и нет никаких признаков того, что линия будет восстановлена в ближайшее время", - подчеркнули в материале.

В то же время генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию "глубоко тревожной", поэтому провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в четверг, однако после этого ситуация не изменилась.

Поэтому западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что РФ создает кризис, чтобы укрепить свой контроль над станцией, которая является крупнейшей в Европе. Также они считают, что Россия проводит рискованные меры, чтобы запустить по крайней мере один реактор, несмотря на военные условия.

"Россия использует атомную электростанцию как козырь в переговорах", - подчеркнул один из украинских чиновников.

В свою очередь специалист из Greenpeace добавил, что оккупация РФ вступила в "новую критическую и потенциально катастрофическую фазу".

"Стресс-тесты, проведенные европейскими регуляторными органами после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, показали, что атомная электростанция должна быть способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов. По словам украинских источников, превышение этого срока не испытывалось", - напомнили в материале.

Что произошло на ЗАЭС

В The Guardian напомнили, что в марте 2022 года РФ захватила Запорожскую АЭС, а ее реакторы, которые когда-то могли обеспечивать электроэнергией 4 млн домов, были выведены в режим холодной остановки из соображений безопасности.

"Украина считает атомную электростанцию своей собственностью, но вопрос о ней поднимался во время переговоров между Дональдом Трампом и Путиным. Трамп пытался предложить, чтобы США взяли контроль над станцией, а Кремль заявил, что хочет запустить все реакторы и подключить их к российской энергосистеме - задача, которая считается выполнимой только в мирное время", - отметили в материале.

Отмечается, что ранее внешнее электроснабжение на ЗАЭС терялось девять раз. Каждый раз ущерб наносился на территории, которую контролирует Украина, российскими оккупантами. Тогда армия РФ наносила удары по энергетической инфраструктуре по ту сторону Днепра. Последняя линия электропередачи напряжением 750 киловольт пролегала через реку, поэтому Украина была готова поставлять энергию для обеспечения безопасности.

В то же время во вторник линия была повреждена на российской стороне примерно в километре от станции. Тогда российские операторы заявляли, что ремонтные работы "осложняются постоянными обстрелами со стороны украинских вооруженных сил", однако Украина уверяет, что никогда не обстреливает станцию или объекты вблизи нее, ведь это было бы неприемлемо рискованно.

По информации МАГАТЭ, российские операторы сообщили, что дизельного топлива хватит для работы генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов, но Гросси отметил, что потеря внешнего электроснабжения "увеличивает вероятность ядерной аварии".

"Семь из 18 доступных генераторов обеспечивают охлаждение на месте, но, как заявили украинские источники, в случае их выхода из строя существует риск, что ядерное топливо в шести реакторах в течение нескольких недель будет нагреваться неконтролируемо, что приведет к расплавлению", - добавили в публикации.

Что известно об аварии на "Фукусиме"

Ускоренная версия такого сценария произошла в Фукусиме, ведь реакторы только начали работать. Тогда Японию поразило землетрясение магнитудой 9,0 баллов, из-за чего горячие реакторы на станции были автоматически выключены.

"Аварийные генераторы продолжали подавать охлаждающую воду в реактор, но через несколько минут их вывело из строя цунами. Три ядерных реактора на станции расплавились в течение трех дней, хотя топливо осталось в контейнерах. Никто не погиб, но более 100 000 человек были эвакуированы", - напомнили в The Guardian.

Действия РФ на Запорожской АЭС

Сейчас есть признаки того, что Россия близка к установлению новой линии электропередачи к ЗАЭС, которая будет пролегать через оккупированные территории, чтобы решить кризис.

"Они будут изображать себя спасителями", - заверил представитель украинского правительства.

Одни из спутниковых снимков свидетельствуют о том, что россияне летом построили дамбу через входной канал на территории станции, чтобы создать меньший, более безопасный водозабор. Ядерные эксперты Greenpeace говорят, что РФ хватит воды, чтобы запустить один из шести реакторов, чтобы заверить, что только она может управлять станцией.

В свою очередь старший специалист по ядерной энергетике Greenpeace (Украина) Шон Берни призвал главу МАГАТЭ вмешаться.

"Гросси должен немедленно уведомить российское правительство о необходимости отказаться от планов повторного запуска реактора и четко дать понять, что только они несут ответственность за кризис ядерной безопасности", - отметил он.

Запорожская АЭС - последние новости

Ранее Рафаэль Гросси заявил о нарушении "столпов ядерной безопасности" на ЗАЭС, которую захватили россияне. Речь идет о семи неотъемлемых компонентах ядерной и физической безопасности, которые МАГАТЭ установило в начале полномасштабного российского вторжения.

По его словам, Запорожскую атомную станцию питает только одна внешняя линия электропередачи и это создает "серьезные риски для безопасности".

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что Россия собирается строить на "Азовстали" военный объект с подключением к ЗАЭС. Он отметил, что пока Мариуполь выживает без воды, россияне потихоньку подключают разрушенную "Азовсталь" к энергосети.

