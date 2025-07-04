РФ ударила по линии электропередач, соединяющей станцию с объединенной энергосистемой Украины.

Удар российских захватнических войск вызвал блэкаут на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей Facebook-странице. "Враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности", - рассказал он.

Галущенко напомнил, что с начала полномасштабного вторжения эта атомная электростанция уже восемь раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на его грани:

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"Это очередной акт ядерного террора россиян!".

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты регулярно обстреливают и массированно атакуют Запорожье и область. В результате были попадания в линии электропередач, идущие к ЗАЭС.

ЗАЭС в оккупации

Запорожская атомная электростанция оккупирована россиянами с 4 марта 2022 года. Ее захват произошел во время боевых действий в Энергодаре, который является городом-спутником ЗАЭС.

В мае этого года издание The New York Times сообщило, что российские оккупанты уже готовятся подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Согласно новому отчету организации Гринпис, РФ строит линии электропередач на оккупированном юго-востоке Украины.

Украина выразила протест Международному агентству по атомной энергии в связи с тем, что Москва решила переподключить украинскую атомную электростанцию.

Кроме того, в РФ хотят возобновить работу Запорожской АЭС, чьи энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки.

В украинском Минэнерго отмечают, что это восстановление может привести к аварийным ситуациям, последствия которых почувствует весь Европейский континент. Специалисты отмечают, что станция не готова для перезапуска, а РФ не способна обеспечить ее безопасную работу.

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