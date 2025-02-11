Сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой одной линией электропередачи.

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за российских обстрелов.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, в результате вражеских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

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Отмечается, что энергетики смогут приступить к восстановлению питания этой линией, как только позволит ситуация с безопасностью.

"В очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Напомним, что 30 ноября 2024 года Запорожская атомная электростанция в результате вражеского обстрела в третий раз за месяц потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Кроме этого, 5 января сотрудники Международного агентства по атомной энергии сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Взрывы совпали с сообщениями об атаке дрона на учебный центр станции, что создало дополнительную угрозу ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина поднимет вопрос освобождения Запорожской АЭС на первой встрече с Российской Федерацией.

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