После отключения станция может перейти на питание от генераторов максимум на 10 дней.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает о вероятности отключения Запорожской АЭС от последней резервной линии электропередач.

Об этом речь идет в отчете агентства. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, последняя резервная линия электропередач 330 киловольт на Запорожской атомной электростанции, поврежденная с 1 марта, остается отключенной и находится в ремонте.

В течение трех недель ЗАЭС получала электроэнергию только от одной основной внешней линии электропередач 750 кВ, любое повреждение которой приведет к полной потере электростанции за пределами площадки. Дополнительно команда МАГАТЭ была проинформирована о том, что запитывание станции до линии 750 кВ может быть отключено на неопределенное время для проведения технического обслуживания или ремонта на ЛЭП.

Видео дня

"Ядерная безопасность на ЗАЭС остается в критическом состоянии. Если отключение станции от основной линии электропередач и ремонтные работы будут реализованы в то время, когда линия 330 кВ недоступна, это повлечет полное обесточивание и в седьмой раз поставит станцию в зависимость от дизель-генераторов – ее последней линии защиты", - сказал Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам, в связи с чем станция иногда обесточивается.

На ЗАЭС с прошлого года работают наблюдатели МАГАТЭ.

9 марта 2023 года в результате ракетных ударов россиян АЭС была полность обесточена. В тот же день специалисты НЭК "Укрэнерго" восстановили критически важное электроснабжение оккупированной станции.

Как сообщали в НАЭК "Энергоатом", в случае невозможности восстановления внешнего питания АЭС в течение 10 суток, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Сейчас дипломатические усилия в вопросе возвращение станции под контроль Украины не имеют успеха.

Вас также могут заинтересовать новости: