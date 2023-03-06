Дипломатические шаги по возвращению Запорожской атомной электростанции под контроль Украины пока не имеют успеха.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщила пресс-служба Минэнерго."В настоящее время ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых - на демилитаризации станции, во-вторых - выходе из ЗАЭС работников "Росатома". В-третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом. Но в ответ на это мы получили ничтожный указ Путина о том, что ЗАЭС - это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием "Запорожская станция", - рассказал он.
По словам Галущенко, Украина получает от миссии МАГАТЭ, которая работает на ЗАЭС, тревожные сигналы. Россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.
"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков после деоккупации - оставить нам ее в нерабочем состоянии", - сказал Галущенко.
Министр также рассказал, что в дальнейшем Украина будет делать ставку на развитие атомной генерации и возобновляемых источников энергии.
"Базовой генерацией является и будет оставаться атомная энергетика. Она будет обеспечивать до половины потребностей в электроэнергии. Остальное планируем получить за счет возобновляемых источников энергии: солнечной, ветровой, водорода, а также гидроэлектростанций. Украина имеет огромный потенциал для развития малых модульных реакторов. Будущее Украины - большой энергетический хаб для Европы. Мы для этого имеем возможности, мощности и высококвалифицированных специалистов", - сообщил Галущенко.
Ситуация на Запорожской АЭС
Российские оккупационные войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции периодически подвергается обстрелам.
По данным "Энергоатома", также оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.
На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом", которые также помогают российским военным. "Росатому" не хватает персонала, поскольку украинские патриоты в основном отказываются сотрудничать с оккупантами. В связи с этим на ЗАЭС трудоустраивают лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям.
По информации Галущенко, ситуация на Запорожской АЭС постоянно ухудшается из-за терро