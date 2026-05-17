Пока мир борется за нефть, Китай впервые в мире испытал самолет, работающий на водороде

Особенность этого самолета заключается не только в том, что он взлетел.

В Китае 4 апреля 2026 года из аэропорта в городе Чжучжоу (провинция Хунань) взлетел беспилотный грузовой самолет весом 7,5 тонн, который поднялся на высоту 300 метров, пролетел 36 километров со скоростью 220 км в час и приземлился через 16 минут. Об этом пишет Indian Defence Review.

"На борту находился AEP100 - турбовинтовой двигатель мегаваттного класса, работающий на водородном топливе, полностью разработанный компанией Aero Engine Corporation of China. Согласно сообщению агентства "Синьхуа" об этом полете, это был первый в мире испытательный полет турбовинтового двигателя на водородном топливе такой мощности", - отмечается в материале.

На протяжении всего полета двигатель работал нормально, поддерживая стабильные характеристики от взлета до приземления. После выполнения всех запланированных маневров самолет благополучно вернулся.

В то же время эксперты AECC (китайская государственная компания, специализирующаяся на разработке и производстве двигателей для самолетов, вертолетов, беспилотников и спутников) подчеркнули, что этот полет подтверждает, что Китай обладает полной технологической цепочкой для водородных авиационных двигателей, охватывающей как основные компоненты, так и полную интеграцию двигателя.

"Особенность AEP100 заключается не только в том, что он взлетел. Дело в том, что происходит внутри двигателя. AEP100 сжигает жидкий водород непосредственно в турбинном цикле - это тот же основной подход, который используется в обычных реактивных двигателях для сжигания керосина. Он не полагается на водородные топливные элементы для генерации электроэнергии для электродвигателей - путь, выбранный западными производителями, такими как Airbus, для своих первых коммерческих водородных самолетов", - объясняет Indian Defence Review.

Почему Китай выбрал прямое сжигание

Прямое сжигание обеспечивает более высокую удельную мощность и более легкую масштабируемость - это два качества, имеющие значение для более крупных самолетов. Компромиссом является управление топливом. Водород горит горячее керосина и должен храниться при криогенных температурах около минус 253 градусов Цельсия. Как отмечается в материале, поддержание жидкого водорода в холодном состоянии на протяжении всего полета остается одной из основных инженерных проблем.

В то же время компания AECC не раскрыла, как топливная система AEP100 справлялась с тепловыми нагрузками во время 16-минутного полета. Испытание было задуманно как короткое, но достаточно продолжительное, чтобы подтвердить стабильную работу двигателя. Однако оно было недостаточным для ответа на вопросы о долговечности, периодичности технического обслуживания или топливной эффективности в течение срока эксплуатации.

"Сам двигатель является турбовинтовым, то есть он приводит в движение винт, а не создает непосредственно реактивную тягу. Такая конфигурация соответствует первым сценариям использования, которые наметили китайские чиновники: беспилотные грузовые перевозки, логистика на островах и региональные маршруты, где инфраструктуру можно контролировать более жестко, чем в крупных пассажирских хабах", - говорится в публикации.

Энергетическая безопасность определяет сроки

Полет 4 апреля состоялся на фоне острого давления на мировые нефтяные рынки. В частности, перебои, связанные с Ираном, угрожали транзитным маршрутам, а именно Ормузскому проливу. Международное энергетическое агентство выпустило 400 млн баррелей стратегических запасов, а цены на нефть марки Brent резко выросли.

"Китайские государственные СМИ и представители AECC позиционируют водородную авиацию как экологическую меру и как инструмент энергетической безопасности. Снижение зависимости от импортируемых ископаемых видов топлива стало явным приоритетом для Пекина, особенно в авиации, где доминирует керосин, а электрификация с помощью аккумуляторов невозможна для дальнемагистральных рейсов", - объяснили в публикации.

