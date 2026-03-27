Россия снова нанесла удар по украинской газодобыче: объект 'Нафтогаза' остановился

26 марта и в ночь на 27 марта Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру НАК"Нафтогаз Украины" в Полтавской области. В результате атаки газодобывающий объект остановил работу

Председатель правления нефтегазового монополиста Сергей Корецкий сообщил в Facebook, что из-за вражеской атаки возник пожар.

"Оборудование получило существенные повреждения, работа объекта остановлена", – говорится в сообщении.

Видео дня

Он подчеркнул, что с начала этого года Россия около 40 раз атаковала инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины".

Глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич добавил, что из-за повреждения технологического оборудования на одном из промышленных предприятий области 5040 абонентов остались без газа.

Атаки России на газовую инфраструктуру Украины – последние новости

Россия продолжает систематические удары по украинской газодобыче. В частности, в течение 24 февраля атаковала дронами объект газодобычи НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской области.

За четыре дня до этого враг атаковал дронами объект нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Полтавской области. По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, на атакованном объекте вспыхнул сильный пожар.

