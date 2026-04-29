'Нафтогаз' установил цену на газ для населения в год: по какому тарифу будут платить украинцы

НАК "Нафтогаз Украины" продлил льготную цену на газ для населения в размере 7,96 гривни за кубометр до 30 апреля 2027 года, сообщает официальный сайт компании.

Отмечается, что срок действия тарифного плана "Фиксированный", на условиях которого поставляется газ населению, продлен до 30 апреля 2027 года. Это означает, что более 12 миллионов домохозяйств, которые обслуживает "Нафтогаз", продолжат платить 7,96 грн за кубометр до конца апреля следующего года.

Решение компании, скорее всего, поставило точку в дискуссиях о пересмотре тарифов на газ для населения в ближайшее время, которые активно велись в информационном пространстве.

После принятия закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского Союза в информационном пространстве заговорили о возможном пересмотре тарифов на коммунальные услуги для населения. Энергетический эксперт Владимир Омельченко спрогнозировал, что в текущем году стоимость газа для населения может вырасти на 25%

Впрочем, премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что правительство не рассматривает повышение тарифов на газ для населения до окончания военного положения. Она напомнила, что в Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов.

Вас также могут заинтересовать новости: