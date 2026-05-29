Россия сутки била по критически важным объектам 'Нафтогаза': какие последствия

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, удары РФ по объектам компании стали почти ежедневными.

Россия в течение суток атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской и Сумской областях. В результате атак зафиксированы разрушения, написал в Facebook председатель правления нефтегазового монополиста Сергей Корецкий.

По его словам, под ударами дронов оказалось сразу несколько объектов.

"Атака продолжалась практически сутки. По одному из объектов в Сумской области нанесен повторный удар с интервалом в несколько часов. Зафиксированы разрушения, на месте попаданий возникли пожары", – сообщил Корецкий.

Он добавил, что в течение последних недель атаки РФ на объекты НАК "Нафтогаз Украины" стали систематическими и почти ежедневными. По его словам, под ударами российских дронов находятся критически важные объекты группы в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

Россия продолжает систематически атаковать дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". В частности, утром 19 мая враг нанес удар по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области.

За день до этого РФ массированно атаковала объекты критической инфраструктуры "Нафтогаза" в Днепропетровской области. В результате атаки, в частности, была уничтожена заправка сети "Укрнафта".

По словам первого заместителя председателя энергетического комитета парламента Алексея Кучеренко, российские удары по газодобывающим объектам Украины могут привести к дефициту газа.

