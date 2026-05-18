'Масштабы разрушений оценить невозможно': РФ нанесла удар по ключевым объектам 'Нафтогаза'

В результате вражеской атаки была уничтожена АЗС "Укрнафта".

Россия атаковала дронами объекты критической инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины" в Днепропетровской области. В результате атаки, в частности, пострадали две сотрудницы заправки сети "Укрнафта", а сама заправка была уничтожена, сообщает официальный сайт группы "Нафтогаз".

"Этой ночью сразу несколько дронов нанесли удар по объектам критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области. Из-за продолжающихся обстрелов пока невозможно полностью оценить масштабы разрушений", – отмечается в сообщении.

Пострадавшим работницам АЗС оказывается необходимая медицинская помощь.

Видео дня

В компании подчеркнули, что атакованные объекты – это исключительно гражданская инфраструктура и не имеют никакого отношения к военным целям.

"На местах работают все соответствующие службы. Продолжается уточнение последствий атак", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, комментируя очередную российскую атаку на объекты компании.

Атаки РФ на объекты "Нафтогаза" – последние новости

Россия продолжает систематически атаковать объекты НАК "Нафтогаз" Украины. В начале мая враг атаковал объекты в Полтавской и Харьковской областях. Во время атаки в ночь с 4 на 5 мая погибли трое сотрудников "Нафтогаза", двое спасателей ГСЧС, еще 37 человек получили ранения.

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что Украина, несмотря на массированные вражеские атаки, имеет все шансы обойтись без импорта газа в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: