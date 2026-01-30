Завозить аккумуляторы в Украину станет легче: правительство приняло важное решение

Это улучшит возможности бизнеса, больниц и домохозяйств обеспечивать себя электроэнергией во время отключений.

Кабинет Министров исключил литий-ионные аккумуляторы, которые используются в системах накопления электроэнергии, из перечня товаров, для которых требуется лицензия на импорт и экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что отмена обязательной лицензии на импорт и экспорт литий-ионных аккумуляторов позволит быстрее завозить в Украину оборудование для хранения электроэнергии и обеспечивать бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры и бизнеса.

По данным Ассоциации солнечной энергетики Украины, обязательное лицензирование таких аккумуляторов ранее затрудняло их поставку и уменьшало возможности бизнеса, больниц и домохозяйств обеспечивать себя электроэнергией во время отключений.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в 2026 году одним из приоритетов государства является развитие распределенной генерации и систем накопления энергии. Это необходимо для того, чтобы уменьшить последствия атак на энергосистему и повысить ее устойчивость.

