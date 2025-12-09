Запасы для ремонта энергосистемы могут закончиться уже в ближайшее время.

Еще две-три российские массированные атаки и оборудования для ремонта повреждений в энергосистеме Украины не останется.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга.

"Сейчас исчерпываются те ресурсы, которые были накоплены ранее. Очень стремительно объемы резервов автотрансформаторов и ключевого оборудования снижаются - драматично и очень быстро", - указал эксперт.

Он отметил, что резервов оборудования для распределительных сетей практически нет. По его словам, их и раньше было мало, а "резервов сейчас практически не существует".

"Я не вижу сейчас ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, особенно для того, чтобы закупать то оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два-три месяца. В "Укрэнерго", в частности, еще работают и что-то там еще есть, а у всех остальных, насколько я понимаю, ситуация близка к такой, что они после двух-трех атак будут просто смотреть на повреждения и не понимать каким образом это восстанавливать", - добавил Харченко.

9 декабря в Полтавской, Сумской и Харьковской областях из-за последствий российских атак были введены аварийные отключения электроэнергии. В Минэнерго также напомнили, что во всех регионах Украины до конца суток поочередно будут выключать свет. В это же время для промышленности действуют графики ограничения мощности.

Позже, 9 декабря, энергетики обновили графики отключений света в Украине. Некоторым украинцам урезали часы с электроэнергией. В частности, изменения коснулись жителей Одесской и Днепропетровской области, а также Киева.

