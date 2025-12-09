Аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются.

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях из-за последствий российских атак введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики.

Кроме того, в ведомстве добавляют, что в результате вражеских обстрелов на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго также напомнили, что во всех регионах Украины до конца суток будут поочередно выключать свет. В это же время для промышленности действуют графики ограничения мощности.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 6 декабря Россия в очередной раз массированно атаковала энергосистему Украины. Как отметили в Министерстве энергетики, дроны и ракеты ударили по энергетике 8 областей. Из-за последствий вражеской атаки компания ДТЭК срочно изменила графики отключений электроэнергии. Часов со светом стало существенно меньше.

Улучшения ситуации со светом в ближайшее время не стоит ожидать. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что до конца недели в большинстве регионов Украины будут действовать четыре очереди отключений света.

