Энергетики срочно ввели аварийные отключения света в большинстве областей Украины

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Энергетики сегодня, 9 декабря, ввели в большинстве областей Украины аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак.

В "Укрэнерго" сообщили, что ранее обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в ДТЭК отметили, что на территории Днепропетровской, Киевской и Одесской областей введены экстренные отключения света.

Помимо этого графики временно не действуют и в столице.

В Харьковоблэнерго отметили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области также применены аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, Кировоградоблэнерго сообщило о применении ГАВ в области.

Черновцыоблэнерго также опубликовало сообщение об аварийных отключениях в области из-за дефицита в энергосистеме.

График отключения света 9 декабря - последние новости

Утром в Минэнерго сообщили, что в Полтавской, Сумской и Харьковской областях из-за последствий российских атак введены аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, в ведомстве добавляют, что в результате вражеских обстрелов на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

Позже стало известно, что ДТЭК обновила графики отключений света для своих потребителей, урезав часы со светом.

