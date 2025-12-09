Графики отключений на 9 декабря изменили: у кого будет меньше света

Некоторые украинцы будут дольше без света.

Энергетики обновили графики отключений света в Украине во вторник, 9 декабря. Некоторым украинцам урезали часы с электроэнергией.

По данным ДТЭК, на данный момент измнения коснулись жителей Одесской области.

Кроме того, пострадали и жителим столицы. К примеру, группе 5.2 урезали днем период со светом на один час.

Энергетическая компания переписала графики и для Днепропетровской области.

В Министерстве энергетики сообщили, что в Полтавской, Сумской и Харьковской областях из-за последствий российских атак введены аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, в ведомстве добавляют, что в результате вражеских обстрелов на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

В Минэнерго также напомнили, что во всех регионах Украины до конца суток будут поочередно выключать свет. В это же время для промышленности действуют графики ограничения мощности.

Стоит отметить, что ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, что до конца недели в большинстве регионов Украины будут действовать четыре очереди отключений света.

