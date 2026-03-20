Персидский залив под ударом: аналитики предупреждают о катастрофе для мировой экономики

Удары по энергетическим объектам, нанесенные в последние дни, имеют гораздо больший масштаб и значение.

Эскалация ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Персидского залива уже подтолкнула цены на газ и нефть. Затяжная война может иметь разрушительные последствия для мировой экономики.

Как пишет SkyNews, всего за сутки Иран атаковал энергетические объекты в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте и Израиле. Это ставит под сомнение утверждения о якобы разгроме его армии или "обезглавливании" руководства после почти трех недель бомбардировок.

"Всего один удар – по газовому заводу Ras Laffan в Катаре – несколькими ракетами нанес, по оценкам, ущерб на 26 млрд долларов и, как сообщается, потребует нескольких лет на восстановление. Из-за этого на рынок будет поступать еще меньше сжиженного природного газа, что разгоняет цены. Стоимость газа для европейских потребителей уже выросла на 30%", – говорится в материале.

Видео дня

На этом фоне аналитики и экономисты один за другим озвучивают апокалиптические прогнозы – и это лишь после суток усиленных атак на энергетику. Трудно представить, что будет, если так продлится неделями.

Энергетические объекты и раньше становились целями в этой войне, однако удары последних дней имеют гораздо больший масштаб и значение. Отмечается, что эти атаки были ответом Ирана на удар Израиля по газовому месторождению South Pars. Из-за этого президент США Дональд Трамп опубликовал эмоциональный пост с призывом к Иерусалиму не атаковать газовые объекты и четким предупреждением Тегерану сделать то же самое.

Иранский дипломат Эсмаил Багаеи заявил, что его страна не считает возможным проявлять сдержанность, находясь под военной агрессией, и призвал адресовать требования о ее прекращении тем, кто ее начал. Он также подчеркнул, что Иран не видит оснований для "жестов доброй воли" в отношении противников, поскольку, по его утверждению, они целенаправленно атакуют иранское руководство и представителей элит.

В то же время сообщается, что президент США серьезно рассматривает возможность ввода войск для контроля над Ормузским проливом. Это может означать еще недели или даже месяцы войны.

"Если Иран сохранит эффективность своего ракетного арсенала, это может обернуться катастрофой для энергетической инфраструктуры Персидского залива – и, соответственно, для мировой экономики. Это все равно что устроить перестрелку на складе хрусталя", – пишет издание.

Отмечается, что цены на нефть, газ, гелий, пластмассы и удобрения уже резко выросли, однако это может быть лишь началом, и в случае реализации худшего сценария последствия почувствуют все.

Влияние войны на Ближнем Востоке на экономику – последние новости

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что длительные боевые действия на Ближнем Востоке рискуют ударить по рынкам и экономике. В случае роста цен на энергоносители на 10%, который продлится в течение года, мировая инфляция подскочит на 40 базисных пунктов, а экономический рост замедлится.

Ведущие европейские авиакомпании предупредили, что им придется переложить рост расходов на топливо на своих пассажиров в связи с эскалацией конфликта в Иране и блокированием нефтяных танкеров в Персидском заливе.

Вас также могут заинтересовать новости: