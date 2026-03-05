Кремль выигрывает от войны в Иране: российская нефть снова направляется в Индию

Российские суда с нефтью, которые ранее направлялись в Восточную Азию, изменили курс на Индию.

Индия готова наращивать закупки российской нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что два танкера, которые вместе перевозят около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, на этой неделе разгрузятся в индийских портах. Ранее они направлялись в Восточную Азию, о чем свидетельствуют данные компаний Kpler и Vortexa.

Танкер Odune класса Suezmax, перевозящий 730 тысяч баррелей нефти, прибыл 4 марта в порт Парадип на восточном побережье Индии. В то же время танкер Matari класса Aframax с более чем 700 тысячами баррелей на борту должен прибыть в Вадинар на западе Индии 5 марта.

Специалисты предполагают дальнейшие изменения пунктов назначения судов с нефтью. Например, танкер Indri класса Suezmax, который находится в Аравийском море и сигнализировал о курсе на Сингапур, на этой неделе резко повернул на север в сторону Индии.

Отметим, что все три судна – Odune, Matari и Indri – в прошлом году попали под санкции Великобритании и Европейского Союза.

Напомним, Индия стала важнейшим покупателем российской "морской" нефти после вторжения России в Украину. Нефть Urals, которую отгружают в Балтийском и Черном морях, была популярна среди индийских нефтепереработчиков, однако в этом году объемы поставок резко сократились из-за давления США на Нью-Дели с требованием прекратить ее закупку.

Война на Ближнем Востоке повысила риски дефицита нефти, так что переработчики в юго-азиатской стране, похоже, снова обращаются к российскому сырью.

Война в Иране и рынок энергоносителей - последние новости

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке поставки через Ормузский пролив почти полностью прекратились. Это вызвало беспокойство Индии и других стран - импортеров нефти.

Недавно индийские государственные нефтеперерабатывающие компании вместе с правительственными чиновниками провели совещание, в ходе которого обсудили ситуацию с войной в Иране. Сообщалось, что третий по величине импортер нефти в мире рассматривает варианты, которые включают очередное обращение к РФ.

По мнению некоторых специалистов, Кремлю рано радоваться. По их словам, России будет трудно в полной мере воспользоваться резким скачком мировых цен на нефть из-за атак украинских дронов и неблагоприятных погодных условий, которые ограничивают ее экспортные возможности. При этом ситуация для Москвы все равно лучше, чем была до начала войны на Ближнем Востоке.

