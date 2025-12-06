По его словам, в эту войну якобы могут втянуть и Венгрию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что к 2030 году Европа готовится воевать и подчеркнул, что нужно теснее сотрудничать с Россией. Об этом он сказал во время общения со своими сторонниками в городе Кечкемет, передает издание Nepszava.

Орбан отметил, что в том, что ЕС готовится к защите в случае нападения со стороны России виновата Европа, а не страна-агрессор.

"Это война, в которую нас могут втянуть. Эта война недалеко, не только физически, но и политически. Лидеры Европейского Союза решили, что Европа пойдет на войну. Об этом написано, что до 2030 года нужно быть готовыми к войне, они даже перешли к управлению войной", - добавил пророссийский политик.

Он считает, что это уже расширение по учебникам, все четыре фазы которого были реализованы - сперва разрыв дипломатических, а затем экономических отношений, введение призывной службы, а также "управление войной".

"Чтобы удержаться от войны, нужна сила, поэтому мы хотим сделать Венгрию сильной, как экономически, так и политически. Надо обращать внимание на историю, учиться, чтобы, если к 2030 году Европа действительно вступит в войну, мы смогли удержаться от нее. Когда наступит момент, мы должны быть готовы, выборы в апреле 2026 года будут последними выборами перед войной, и следующее правительство должно нас спасти. Если оно будет пробрюссельским, нас втянут в войну, и у нас не будет шанса остаться в стороне", - сказал венгерский премьер.

Кроме того, Орбан повторил слова российской пропаганды о россиянах и украинцах как якобы одном народе, а также поблагодарил американского президента Дональда Трампа за то, что он "ненавидит войну" и "хочет мира".

В то же время премьер-министр Венгрии добавил, что готовит визит делегации страны "в ближайшие дни" в Москву для расширения экономического сотрудничества.

Последние скандальные заявления Орбана

Ранее Орбан заявил, что после войны Украина должна существовать как "буферное государство", а границы должны быть определены на международной мирной конференции.

"Россия сохраняет территорию, согласованную на мирной конференции, а все к западу от этой линии - территория Украины, которая снова будет существовать как буфер", - отметил политик.

Также премьер-министр Венгрии нагло высказался о помощи Украине. В частности он сравнил помощь Украине с "попыткой помочь алкоголику, прислав еще один ящик водки".

"Венгрия не потеряла здравого смысла", - написал Орбан.

