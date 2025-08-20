Отмечается, что схема, которую использует Москва, работала еще до антироссийских нефтяных санкций.

Мировая танкерная сеть, которая помогает обходить санкции, работает с 2019 года. Задействованные суда использовались для транспортировки нефти на миллиарды долларов из Ирана, Венесуэлы, а позже и из России.

Газета Financial Times пишет, что схема привязана к ипотечным кредитам на огромные суммы под гарантии самих судов. Оформлением необходимых документов в Швейцарии занимался некий иранский адвокат Саид Алихани при помощи местного юриста.

Кто стоит за схемой "теневого флота"

Отмечается, что компания Ocean Glory, которая находится во главе схемы, принадлежит иранскому торговцу сырьевыми товарами по имени Аманолла Халафи. Однако это имя не фигурировало в учредительных документах Ocean Glory. В нем были указаны три директора, которые все указали один и тот же адрес в северной Индии и также числятся директорами двух других панамских компаний - Sea Glory Circle и Red Sea Ring. Все эти компании, а также Ocean Glory зарегистрированы в один и тот же день в октябре 2017 года.

Для управления ипотеками адвокат приобрел новую компанию на Британских Виргинских островах, зарегистрировавшись в качестве ее директора в мае 2019 года. Один из первых ипотечных кредитов был на сумму 24 млн долларов под залог судна Affluence, огромного танкера длиной 330 метров, который позже переименовали в Ceres I и зарегистрировали на гонконгскую компанию Chart Ocean Limited.

Как работала схема первозки запретной нефти

Учитывая большие суммы денег, задействованные в торговле нефтью - Ceres I может перевозить нефть на сумму более 120 млн долларов - трейдеры обычно требуют от покупателей предоставить аккредитив, гарантирующий, что трейдер получит оплату после доставки груза. Поскольку из-за санкций США банки не хотели иметь дело с иранскими контрагентами, то в качестве залога использовались именно ипотечные кредиты.

Ипотека оставались в силе до тех пор, пока Ocean Glory продолжала торговать с контрагентом. При этом в некоторых случаях ипотечные кредиты аннулировались уже через несколько недель, что, вероятно, отражает выполнение сделок. Но в других случаях они оставались в силе в течение нескольких лет, а в некоторых случаях, как Ceres I, записи об отмене ипотеки отсутствовали.

Эксперт по контрабанде иранской нефти и директор по морским рискам в Vortexa Клэр Юнгман говорит, что это первый случай, когда она слышит о таком использовании морских ипотечных кредитов.

Сколько судов участвовало в перевозке "черного золота"

После того, как суда были заложены, они сразу же начали транспортировать нефть из Ирана, а в некоторых случаях — из Венесуэлы. Из 34 морских ипотечных соглашений, заключенных в период с 2019 по 2023 год, по меньшей мере 19 подписаны в сентябре или ноябре 2022 года, когда суда "теневого флота" начали перевозить российскую нефть, обходя западные санкции против Москвы.

Один танкер, Skadi, был заложен на сумму 20 млн долларов в ноябре 2022 года в рамках соглашения, которое оставалось в силе до декабря 2024 года. Сообщается, что в феврале 2023 года он забрал нефть Urals из российского порта Приморск, а затем перегрузил его часть на еще одно заложенное судно An Shun II у берегов Испании. Затем "An Shun II" доставил нефть в Китай.

За два года, в течение которых "Skadi" находился в залоге, он участвовал в подобных перевозках по крайней мере пять раз и в перевозках из Ирана по крайней мере три раза.

По данным анализа C4ADS, в период действия залога различные суда перевезли не менее 130 млн баррелей нефти на сумму около 9,6 млрд долларов. Примерно половина этого объема была произведена в Иране, около четверти - в России и чуть менее пятой части - в Венесуэле. Почти весь этот объем - 93% - оказался в Китае.

Журналисты нашли связь между судами, заложенными от имени Ocean Glory, и китайскими физическими и юридическими лицами, в отношении которых администрация Трампа в 2019 году ввела санкции. Таким образом, "одну из крупнейших в мире групп судов теневого флота", вероятно, контролирует один конечный бенефициарный владелец в Китае.

Теневой флот РФ - главные новости

В исследовании компании Dryad Global говорилось о том, что количество кораблей теневого флота России выросло с менее чем 100 танкеров в начале 2022 года до 300-600 в начале 2025 года. Около 40% танкеров РФ получила от продавцов из ЕС.

Кроме того, капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко рассказал, что теневой флот РФ насчитывает от 600 до 1000 судов. Он отметил, что их количество постоянно меняется, потому что владельцы судов российского теневого флота постоянно меняются.

Стоит отметить, что США, Европейский Союз и Украина ввели санкции против "теневого флота".

