Правительство Австралии расширило санкционный список кораблей "теневого флота" РФ.

Австралия снижает верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель, а также расширяет санкционный список кораблей "теневого флота" России, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Таким образом, Австралия вслед за Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией присоединилась к 18-му пакету санкций против РФ. Как отмечается в сообщении, снижение предельной цены на российское "черное золото" поможет "лишить российскую военную экономику доходов от продажи нефти".

Австралия также введет целевые санкции против еще 95 российских судов "теневого флота". Таким образом, под ограничения официальной Канберры попадут уже 150 танкеров.

Санкции ЕС против России - последние новости

18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций в отношении России, который, в частности предусматривает снижение "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. Новый потолок цен на российское "черное золото" официально заработал с 3 сентября.

Предполагается, что регулируемую цену на российскую нефть будут пересматривать минимум дважды в год. Вместе с тем, "теневой флот" Москвы и манипуляции с документами позволяют России частично обходить установленные ценовые ограничения.

