Для того, чтобы иметь уголь для теплоэлектростанций в октябре-ноябре, лавы нужно вводить в работу весной.

В январе-марте шахтеры "ДТЭК Энерго" ввели в работу шесть новых лав, что позволит поддержать необходимые для работы украинских ТЭС темпы добычи угля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в январе этого года были введены в работу две лавы, в феврале – три. Еще одну лаву на угледобывающих предприятиях компании ввели в работу в марте.

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"Для того, чтобы иметь уголь для теплоэлектростанций в октябре-ноябре, надо вводить лавы весной. Поэтому уже сейчас шахтеры работают 24/7 для того, чтобы обеспечить ТЭС углем во время следующего не менее тяжелого отопительного сезона", - отмечают в "ДТЭК Энерго".

В компании напомнили, что в прошлом году угледобывающими предприятиями были введены в работу 28 новых лав.

Лава

Лава - подземная очистная горная выработка, в которой производится добыча полезного ископаемого. Выработка может иметь протяжённость от нескольких десятков до нескольких сот метров. Одна сторона лавы образован массивом угля (забоем лавы), а другая - закладочным материалом или обрушенной породой выработанного пространства. Имеет выходы на транспортный и вентиляционный выемочные штреки.

Добыча угля во время войны

После 24 февраля 1/4 государственных шахт оказались на временно оккупированной Россией территории.

В сентябре 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

15 сентября 2022 года глава Минэнергетики Герман Галущенко заявил о том, что в ближайшие два года Украина будет рассчитывать исключительно на собственную добычу угля, несмотря на то, что в результате полномасштабного вторжения России четверть украинских государственных шахт оказались на временно оккупированной территории.

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