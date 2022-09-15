В результате полномасштабного вторжения России четверть украинских государственных шахт временно оккупированы.

В ближайшие два года Украина будет рассчитывать исключительно на собственную добычу угля, несмотря на то, что в результате полномасштабного вторжения России четверть украинских государственных шахт оказались на временно оккупированной территории.

Об этом сообщило Министерство энергетики, ссылаясь на информацию главы ведомства Германа Галущенко по итогам заседания пленума ЦК Профсоюза работников угольной промышленности и заседание Совета глав Независимого профсоюза горняков Украины.

Участники заседаний обсудили особенности работы отрасли и логистики в условиях военного положения и уделили особое внимание вопросам обеспечения безопасности горняков.

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Галущенко отметил, что после 24 февраля 1/4 государственных шахт оказались на временно оккупированной Россией территории.

Министр отметил героизм работников, которые, несмотря на регулярные вражеские обстрелы, ежедневно продолжают работать в шахтах и обеспечивать поставку угля на предприятия тепловой генерации.

Галущенко отметил важность угольной отрасли, прежде всего с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны в осенне-зимний период.

"Учитывая агрессию России, в том числе на энергетическом фронте, ближайшие два года мы должны рассчитывать исключительно на собственную добычу угля", - отметил министр.

Первоочередная задача, по словам министра, обеспечить устойчивую добычу, заработные платы и безопасность работников, техническое обеспечение и защиту от техногенных катастроф.

Отопительный сезон во время войны:

Министерство энергетики Украины создало оперативный штаб по обеспечению мониторинга прохождения энергетическими предприятиями осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

В конце августа правительство направило 1,4 млрд грн на закупку стратегического запаса матрезервов для устойчивого прохождения зимы. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина готовится к сверхсложному отопительному сезону, накапливает газ, уголь и древесину и закупает электрогенераторы.

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