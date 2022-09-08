Ожидаются различные сценарии прохождения зимы из-за военной агрессии со стороны РФ.

Министерство энергетики Украины создало оперативный штаб по обеспечению мониторинга прохождения энергетическими предприятиями осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

Об этом сообщает ведомство, ссылаясь на соответствующий приказ.

Отмечается, что оперативный штаб создан с целью обеспечения постоянного мониторинга основных показателей работы электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов во время прохождения осенне-зимнего периода.

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Кроме того, штаб имеет целью оперативное определение рисков и угроз нарушения безопасности поставки электрической энергии потребителям в случае возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов и/или доступных генерирующих мощностей и наработки соответствующих решений для оперативного реагирования.

"Министерство энергетики продолжает активную подготовку к отопительному сезону, создание оперативного штаба – одна из неотъемлемых составляющих процесса. В этом году, учитывая полномасштабную войну с РФ, мы прорабатываем различные сценарии прохождения ОЗП, подготовка ведется очень серьезная", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

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