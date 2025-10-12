В войне страдает энергетическая система как России, так и Украины.

Из-за российских атак по энергообъектам Украине этой зимой, вероятно, придется дополнительно импортировать из Европы газ, который обойдется ей в около 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в энергетической отрасли Украины.

Издание пишет, что энергетическая война между Украиной и Россией - "это улица с двусторонним движением". Мол, как украинские удары по российским НПЗ наносят стране-агрессору убытки, так и обстрелы Россией украинских энергетических предприятий наносят немалые проблемы Украине.

Поэтому, отмечается, украинские чиновники уже заявили, что им придется импортировать дополнительно дорогой газ из Европы, чтобы компенсировать дефицит.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, Украина сейчас ведет переговоры со своими международными партнерами по увеличению импорта природного газа примерно на 30%.

Также она рассказала, что Украина уже договорилась о кредитах от европейских учреждений на сумму 800 миллионов евро (930 миллионов долларов США) и обсуждала расширение этих займов.

Издание пишет, что, по данным его источника в отрасли, Украине, вероятно, понадобится более 4 миллиардов кубических метров газа до конца зимы, что по текущим рыночным ценам будет стоить около 2 миллиардов долларов.

"Это в дополнение к оборудованию для ремонта объектов, которые постоянно подвергаются обстрелам. Большинство этого дополнительного импорта будет поступать из Европы", - отмечается в статье.

Проблемы с газом в Украине накануне отопительного сезона

Как сообщал ранее УНИАН, 3 октября РФ масштабно ударила по газовой инфраструктуре Украины. По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, в результате этой атаки значительная часть объектов газодобычи повреждена, и некоторые разрушения критические.

В Минэнерго рассказали, что газа может не хватить, и поэтому Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта голубого топлива ориентировочно на 30%, что составляет около 1,38 миллиарда кубометров. Министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что продолжаются переговоры о финансировании импорта газа как за счет кредитных, так и грантовых средств.

Во Львове отложили отопительный сезон на несколько недель из-за обстрелов России. Городской голова Андрей Садовый заявил, что "надо немного переждать, чтобы сделать все правильно - чтобы зимой тепло таки было. Он призвал жителей обеспечить себя альтернативными источниками тепла и помочь тем, кто не справится самостоятельно.

