С 11 октября город переходит в режим тестирования.

Львов откладывает начало отопительного сезона на несколько недель из-за обстрелов России. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

"Сейчас ситуация в стране такова, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно - чтобы зимой тепло таки было", - отметил Садовый.

Мэр Львова призвал жителей обеспечить себя альтернативными источниками тепла и помочь тем, кто не справится самостоятельно.

По его словам, с 11 октября город переходит в режим тестирования.

"Должны проверить все наши ресурсы, механизмы, обеспечение и оперативность. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу", - отметил Садовый.

Кроме того, он отметил, что в эти выходные во Львове отключат светофоры от основного питания и переведут их на альтернативные источники, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать.

"Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это в очередной раз доказала", - подчеркнул городской голова.

Ночной удар РФ по Украине - последние новости

В ночь на 10 октября Российская Федерация нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА и ракет воздушного и наземного базирования.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в ударе - баллистические.

Во многих областях произошли перебои со светом, были введены графики отключений. В Киеве возникли проблемы с электроснабжением в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском, Святошинском районах.

