Речь идет о применении персональных санкций, сообщила премьер-министр.

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Свириденко в своем телеграмм-канале.

"На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины на основаниях, определенных законом Украины "О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - отметила глава правительства.

Видео дня

Коррупционный скандал в энергетической отрасли

Как сообщал УНИАН, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую входили чиновники, политики и бизнесмены, которые создали коррупционную схему влияния на АО "НАЭК "Энергоатом". Впоследствии стало известно, что в организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"); исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"); бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").

В среду, 12 ноября, президент Владимир Зеленский анонсировал очистку и перезагрузку управления АО НАЭК "Энергоатом" и санкции против двух людей, которые фигурируют в антикоррупционном деле НАБУ. Также он отметил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях.

Вас также могут заинтересовать новости: